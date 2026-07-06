Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: ¿Quién atrapó el ramo de novia?

El misterio detrás de uno de los momentos más esperados de la “boda del año” fue resuelto. Tras el enlace matrimonial entre la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, celebrado el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, los fanáticos finalmente saben quién se quedó con el cotizado ramo de novia.

La afortunada no pertenece al círculo de celebridades de Hollywood ni a la realeza de la música, sino que proviene de la propia familia de la NFL. Se trata de Ashley Smith, hermana mayor de Trey Smith, el guardia ofensivo de los Kansas City Chiefs y compañero de equipo de toda la vida del novio.

Ashley, quien además trabaja para la NFL como Gerente de Compromiso de los Jugadores (Player Engagement Manager), asistió al gran evento de mil invitados como la acompañante de su hermano. Al final de la velada, durante el tradicional lanzamiento de flores, el destino quiso que el ramo cayera directamente en sus manos.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió su emoción al publicar un carrusel de fotos sosteniendo el arreglo floral, el cual estaba compuesto por una delicada mezcla de guisantes de olor en tonos rosa pálido y flores silvestres conocidas como encaje de la reina Ana, todo unido por una clásica cinta blanca.

“Celebrando una encantadora historia de amor ‘S(T&T)ory’. Y de alguna manera… terminé atrapando el ramo de Tay Tay”, escribió Ashley en su publicación, haciendo un juego de palabras con la canción “Enchanted”. “Aquí estoy, creyendo que esto me traerá una vida llena de amor, suerte y risas. ¡Felicitaciones Taylor y Travis!”, añadió.

El post de la invitada no solo reveló el destino de las flores, sino que también ofreció a los seguidores un vistazo exclusivo de los recuerdos de la boda, mostrando un pañuelo bordado de encaje que se entregó a los asistentes con la famosa frase de la canción “Blank Space”: “So it’s gonna be forever” (Así que va a ser para siempre), junto a un monograma con las iniciales “TT” y la fecha de la ceremonia.

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