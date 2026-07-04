El obsequio que recibieron los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La denominada “boda del siglo” entre la superestrella del pop Taylor Swift y la figura de la NFL Travis Kelce continúa revelando detalles que fascinan al mundo entero. Tras su celebración, uno de los aspectos más comentados en redes sociales ha sido el exclusivo y personalizado obsequio que la pareja entregó a los cerca de mil invitados que se dieron cita en el Madison Square Garden.

La encargada de ofrecer el primer vistazo de este recuerdo fue la cantante Maren Morris, quien a través de su cuenta de Instagram compartió imágenes de los detalles de la velada. El regalo principal consistió en un elegante pañuelo de diseño único, hecho a medida para la ocasión.

La pieza textil destaca por llevar impreso el monograma oficial del matrimonio —dos letras “T” entrelazadas y enmarcadas por sutiles corazones—, acompañado por la fecha y la ubicación de la ceremonia.

No obstante, el elemento que verdaderamente causó furor entre los fanáticos fue un delicado bordado en una de las esquinas del pañuelo con la frase: “So it’s gonna be forever…” (“Así que esto será para siempre…”). Este verso evoca el icónico inicio de “Blank Space”, tema de la artista lanzado por la artista en 2014.

Por si fuera poco, los novios prepararon un agasajo aún más opulento para el selecto grupo de cien personas que asistieron a la cena de ensayo la noche previa. Estos afortunados recibieron una copa de champán ornamentada con diamantes reales, presentada en una lujosa caja de terciopelo que repetía las iniciales de la pareja. Junto a la pieza, se incluyó una tarjeta de tela que reproducía el jardín exacto de las fotografías de su compromiso.

El fastuoso festejo, ambientado bajo la temática de un “Jardín Secreto”, transformó el recinto neoyorquino con árboles luminosos de gran altura y una decoración en tonos durazno y blanco.

Testigos directos de la celebración, como el CEO de AMC, Adam Aron, describieron la atmósfera como un espacio de “verdadera alegría” coronado por unos votos matrimoniales extensos, personales y sumamente emotivos.

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