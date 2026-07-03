Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Una celebración con invitados de lujo en el Madison Square Garden

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados y su boda se convirtió en el evento del año, reuniendo a cientos de invitados en el Madison Square Garden de Nueva York este viernes, según informaron The New York Times y Vanity Fair. La superestrella del pop y el jugador de la NFL están celebrando su enlace en una ceremonia que ha sido comparada con una boda real, rodeados de familiares, amigos y numerosas celebridades, tal como reportó Vogue.

Taylor Swift and Travis Kelce are now officially married, as announced at Madison Square Garden. pic.twitter.com/5lYh4POja3 — Pop Base (@PopBase) July 3, 2026

Un evento con algunos secretos

La celebración comenzó con una cena de ensayo el jueves por la noche en el Infosys Theater, ubicado dentro del mismo recinto, a la que asistieron aproximadamente 100 invitados, según CBC News. El evento principal del viernes contó con un riguroso código de vestimenta de etiqueta y un despliegue de seguridad que incluyó el cierre de varias calles alrededor del Madison Square Garden, detalló FOX 5 New York.

La elección del emblemático recinto neoyorquino sorprendió a muchos que esperaban un destino más exótico, pero resultó ser la opción perfecta para garantizar la privacidad de una celebración de esta magnitud. Los invitados, que recibieron invitaciones con marcas de agua y firmaron acuerdos de confidencialidad, accedieron al evento a través de entradas discretas para evitar a los paparazzi, según Vanity Fair.

El círculo más íntimo de Swift estuvo ampliamente representado. People informó que entre las primeras en ser vistas camino al evento se encontraban las supermodelos Gigi Hadid y su novio, el actor Bradley Cooper, así como la actriz Dakota Johnson. La modelo Karlie Kloss, quien fuera su mejor amiga, también figuraba en la lista de invitados y fue fotografiada llegando con su esposo, Joshua Kushner, reseñó The New York Times.

En el evento está una destacada representación del mundo de la música. Productores y colaboradores habituales de Swift como Jack Antonoff y Aaron Dessner están presentes, reportó Entertainment Weekly (EW).

Camila Cabello fue vista con un vestido rojo, mientras que Ed Sheeran y su esposa también se encontraban entre los asistentes. La presencia de otros artistas como Lena Dunham, las hermanas HAIM, Zoë Kravitz, Selena Gomez y Emma Stone confirmó la amplitud del círculo social de la cantante, según Vanity Fair y EW.

El ámbito deportivo también se vio representado con varios amigos de Kelce de la NFL, incluyendo a sus compañeros de los Kansas City Chiefs como el mariscal de campo Patrick Mahomes y su esposa Brittany, el entrenador Andy Reid, así como George Kittle y Kyle Juszczyk de los San Francisco 49ers con sus respectivas esposas, detalló InStyle.

Otros asistentes fotografiados incluyeron a la mejor amiga de la infancia de Swift, Abigail Anderson; los cantautores Ellie Goulding, MGK y Fergie; la comentarista deportiva Charissa Thompson; la autora Glennon Doyle; los actores Hugh Grant, Jason Sudeikis y Eric Stonestreet, así como las figuras de la música country Maren Morris, Kelsea Ballerini y Miranda Lambert, según EW y Republic World.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce no solo fue noticia por la exclusiva lista de invitados, también por la transformación del Madison Square Garden, que fue decorado con césped, alfombras y toldos para crear un ambiente especial, informó Geo.tv. Además, se rumorea que Stevie Nicks ofrecerá una actuación durante la celebración, según Vanity Fair.

Antes del gran enlace, la pareja donó $26 millones a más de 20 organizaciones benéficas en diversas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Kansas City, Nashville y Cleveland, incluyendo bancos de alimentos, hospitales infantiles y programas educativos, reportó Radio-Canada.

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