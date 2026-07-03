Reportan que Taylor Swift y Travis Kelce se casaron por el civil en Tennessee.

Los nombres de Taylor Swift y Travis Kelce continúan encabezando los titulares internacionales gracias a la amplia movilización que ha generado su enlace matrimonial en el corazón de Nueva York, el emblemático Madison Square Garden.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja declararon a Page Six que la cantante y el jugador de la NFL ya contrajeron matrimonio de manera legal en una ceremonia privada que tuvo lugar días previos a la celebración de este viernes 3 de julio en Manhattan.

“Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en una ceremonia íntima, rodeados únicamente por un reducido grupo de familiares y amigos”, destaca el medio estadounidense en una publicación reciente.

Otro de los detalles revelados por el portal apunta a que la ceremonia civil y limitada a su círculo más cercano se llevó a cabo en el estado de Tennessee, donde la intérprete de “Love Story” pasó su adolescencia y comenzó su travesía en la escena musical.

Pese a la fuerza que tomaron estas declaraciones, hasta el momento el equipo de Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado la noticia ni emitido comentarios al respecto.

Lo que sí es seguro es que en las calles de Nueva York se mantiene la expectativa ante la gran celebración que la pareja protagonizará durante la velada de este viernes 3 de julio, cuando finalmente se lleve a cabo la recepción principal de su enlace matrimonio, el cual tendría planeado reunir hasta mil asistentes.

Se presume que dentro de la lista de invitados exclusivos al evento figuran altos mandos de Disney, como Bob Iger, así como el cineasta Steven Spielberg, los productores Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner.

Entre los invitados más cercanos a Swift también figuran: Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse y Gigi Hadid. Según Variety, está previsto que la recepción inicie a las 18:30, hora local, y se espera que finalice a las 2 de la mañana.

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