Ensayo de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reúne a grandes celebridades en Nueva York

Las celebraciones de la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya están oficialmente en marcha, y el Madison Square Garden de Nueva York se convierte en el epicentro. Tal como informó la revista PEOPLE, la cena de ensayo se llevó a cabo el jueves 2 de julio en el Infosys Theater, ubicado dentro del emblemático recinto neoyorquino. El evento, que comenzó alrededor de las 6:00 p.m. (hora del este), reunió a aproximadamente 100 invitados del círculo más cercano de la pareja.

PEOPLE documentó la llegada de Lena Dunham, amiga de toda la vida de Swift y coprotagonista del video “Bad Blood”, ingresando al Madison Square Garden alrededor de las 6:00 p.m. del jueves. Por su parte, The US Sun captó a Adam Sandler dentro del recinto, confirmando su asistencia a la velada.

Page Six informó que también se encontraban presentes las mejores amigas de Swift, Ashley Avignone y Gigi Hadid, así como el novio de Hadid, Bradley Cooper, a quienes se vio de camino desde el apartamento de la modelo en Manhattan.

Una lista de invitados de primer nivel

Según detalla la revista PEOPLE, la lista de asistentes a la cena de ensayo incluyó a Jack Antonoff, socio productor de Swift desde hace mucho tiempo y expareja de Dunham; Rachel Antonoff, su hermana diseñadora, cuyas creaciones Swift luce con frecuencia; la periodista deportiva Erin Andrews y su esposo, el exjugador estrella de la NHL Jarret Stoll; y el comentarista deportivo retirado Greg Olsen, entre muchos otros.

La presencia de Selena Gomez, una de las mejores amigas de Swift, generó gran expectativa. Aunque la cantante no confirmó ni desmintió su asistencia a las festividades del fin de semana, Page Six informó que será una de las damas de honor.

La especulación aumentó el jueves cuando Gomez publicó en Instagram un video vistiendo un sofisticado vestido negro en la parte trasera de un auto en movimiento, aplicándose un labial rojo de Rare Beauty al estilo de Taylor Swift.

Según informó CBS, el ensayo se extendió desde las 6:00 p.m. hasta las 10:30 p.m. El medio también reveló que el equipo de Swift solicitó un permiso para actividades en la calle del 2 al 4 de julio y contrató seguridad privada para el evento, ya que los recursos del Departamento de Policía de Nueva York serían limitados durante el fin de semana del 4 de julio.

Vista aérea del Madison Square Garden antes de la boda, según se informó, entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Travis Kelce, el jueves 2 de julio de 2026 en Nueva York.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Los planes para la gran celebración

El 24 de junio, The New York Times publicó un artículo que confirmaba varios detalles ya conocidos y revelaba otros nuevos. El periódico afirmó que la cena de ensayo —un evento más íntimo para 100 invitados— se celebraría el jueves 2 de julio, seguida de una reunión más grande para 1.000 invitados, “con posibles actuaciones en el escenario”, el viernes 3 de julio.

Según algunos informes, varios compañeros de equipo de Kelce en los Kansas City Chiefs reservaron habitaciones de hotel en la zona durante el fin de semana festivo. Si bien los supuestos huéspedes han mantenido la boca cerrada sobre los detalles, el amigo de Kelce y ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, bromeó el 25 de junio ante los medios diciendo que él y su esposa aún no tenían claro dónde se celebraría el evento.

Entre los 1.000 invitados a la boda se encuentran muchas personalidades conocidas. Según reportes de Page Six y otras fuentes, entre las celebridades que recibieron una invitación a la ceremonia figuran Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Ed Sheeran y las hermanas Haim.

Cops stand watch outside of Taylor Swift's place ahead of MSG wedding. pic.twitter.com/iZ0tibeiyv — TMZ (@TMZ) July 3, 2026

Swift y Kelce se comprometieron en agosto de 2025 tras casi dos años y medio de noviazgo. Días después, anunciaron la noticia con fotos de la idílica pedida de mano en un jardín y el divertido mensaje: “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

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