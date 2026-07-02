Taylor Swift y Travis Kelce donan $26 millones a diversas organizaciones antes de su boda

Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce realizaron una donación récord de $26 millones a al menos 20 organizaciones benéficas en todo Estados Unidos, en lo que parece ser un gesto de celebración previo a su esperada boda este fin de semana en Nueva York.

Según un comunicado emitido por el representante de la pareja, las donaciones se han distribuido entre una amplia gama de causas, incluyendo nueve bancos de alimentos, una organización contra la crueldad animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles.

El comunicado, que no menciona directamente la boda, simplemente afirma: “Esta semana, Travis Kelce y Taylor Swift donaron $26 millones a organizaciones benéficas de todo Estados Unidos”.

Un impacto en todo el país

La lista de beneficiarios refleja los lugares que han sido significativos en la vida de la pareja. En Nueva York, donde se espera que se case el viernes, se encuentran organizaciones como City Harvest y el Food Bank For NYC. Otras donaciones se han destinado a áreas con vínculos personales, como el Rhode Island Community Food Bank, cerca de la propiedad de Swift en Watch Hill, y el Children’s Mercy Hospital en Kansas City, Misuri, la ciudad natal del equipo de Kelce, los Kansas City Chiefs.

Aunque no se especificó el monto individual para cada organización, dos entidades han confirmado públicamente la cuantía recibida. City Harvest, en Nueva York, emitió un comunicado agradeciendo la “generosa donación de un millón de dólares”.

Jilly Stephens, directora ejecutiva de City Harvest, declaró: “Esta donación es una muestra de amor a Nueva York y un firme compromiso con nuestros esfuerzos para garantizar que ningún neoyorquino pase hambre”.

De manera similar, el Rhode Island Community Food Bank confirmó haber recibido un millón de dólares, describiéndolo como una contribución “extraordinaria e inesperada” .

Este acto filantrópico no es un hecho aislado para Swift, quien tiene un historial bien documentado de donaciones a gran escala. Durante su exitosa gira Eras Tour, era común que bancos de alimentos locales revelaran haber recibido donaciones de la cantante cuando la gira pasaba por su ciudad. También ha realizado contribuciones a organizaciones de rescate animal, ayuda para damnificados por huracanes y tornados, y hospitales infantiles.

Rumores afirman que Taylor Swift se casará con Travis Kelce en ek Madison Square Garden en Nueva York.

Crédito AP Photo/Ryan Murphy.

Sobre la boda

A pesar de la falta de confirmación oficial por parte de la pareja, múltiples fuentes han corroborado los planes para una celebración nupcial en el Madison Square Garden. Según informes, se espera que la ceremonia se lleve a cabo el viernes, con una cena de ensayo el jueves por la noche en un teatro más pequeño dentro del recinto. Se estima que alrededor de 1.000 invitados asistirán al evento principal.

La elección de la fecha, que coincide con el fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos, llama la atención de los medios. Las preparaciones para el evento han transformado el interior del emblemático estadio cubierto, con reportes que indican la instalación de césped, alfombras y toldos para crear un ambiente de boda.

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