¿Cuál es el código de vestimenta para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

El mundo del espectáculo y el deporte está a punto de presenciar uno de los eventos más mediáticos de la década. La esperada boda entre la superestrella del pop Taylor Swift y la figura de la NFL Travis Kelce, programada para este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, dejó de ser un simple rumor para convertirse en un despliegue de alta costura, exclusividad y un control absoluto de la privacidad.

Según informaron fuentes cercanas a la revista People, los novios establecieron un código de vestimenta inquebrantable: “black-tie“ o etiqueta rigurosa. Para las mujeres, esto se traduce en vestidos largos de gala, mientras que los hombres deberán vestir esmoquin.

La consigna es clara y no admite excepciones; la pareja busca recrear una atmósfera de máximo glamur y sofisticación en el corazón de la Gran Manzana, donde estrellas de Hollywood, celebridades de la música y atletas de élite lucirán sus mejores trajes.

Sin embargo, lucir espectacular no será el único requisito para los invitados. El protocolo de seguridad e intimidad diseñado por la pareja es igual de estricto.

Al llegar al recinto, todos los asistentes deberán entregar sus teléfonos celulares en un filtro de control. Con esta medida drástica, los organizadores buscan evitar cualquier tipo de filtración masiva, fotografías indiscretas o videos en redes sociales, blindando el evento por completo ante el asedio de la prensa mundial y los fanáticos.

Además, de acuerdo con los reportes, la política de la boda prohíbe de manera tajante llevar regalos físicos al evento. Los preparativos dentro del estadio comenzaron desde el pasado lunes 29 de junio, con un incesante movimiento de camiones y personal trabajando a contrarreloj durante las noches.

Con un Madison Square Garden convertido en una auténtica fortaleza, la boda de Swift y Kelce promete ser una velada inolvidable donde la elegancia y el secreto absoluto serán los protagonistas indiscutibles.

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