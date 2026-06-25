La policía de Nueva York confirma que está alerta por la posible llegada masiva de seguidores de Taylor Swift

La ya abarrotada ciudad de Nueva York se prepara para un fin de semana de máxima saturación. Los rumores sobre la boda de Taylor Swift con la estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, han situado el foco en el Madison Square Garden, y la policía de Nueva York ya ha sido alertada sobre la posible afluencia masiva de seguidores, de acuerdo a la información divulgada por The New York Times.

El Madison Square Garden, emblemático recinto deportivo y de conciertos, se encuentra en una zona de Midtown de gran afluencia y junto a un importante nudo de transporte.

Agentes de la policía que patrullan la zona han confirmado que han sido informados sobre la posible llegada de seguidores de Swift, paparazzis y curiosos el día del enlace, que se rumorea para el 3 de julio.

La noticia ha sido tema de conversación y, según los agentes, motivo de cierta inquietud entre sus compañeros, ante la perspectiva de gestionar una multitud en un área ya de por sí congestionada.

El fin de semana del 4 de julio

La preocupación no es menor. El fin de semana del 4 de julio, Nueva York ya acogerá multitud de eventos, incluyendo los fuegos artificiales de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, el desfile de veleros y un partido del Mundial de la FIFA en el MetLife Stadium.

A esto se suma que el Madison Square Garden ha sido escenario recientemente de partidos del campeonato de los Knicks y una gran afluencia de aficionados del Mundial que utilizan el transporte público desde el recinto hasta el MetLife Stadium.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ya ha manifestado su entusiasmo por estos eventos, incluida la boda, pero la complejidad logística y de seguridad es un desafío mayúsculo.

A pesar de la logística, la elección del Madison Square Garden como posible sede tiene sentido desde la perspectiva de la seguridad y la privacidad. El recinto, que no tiene ventanas al exterior, imposibilita la fotografía aérea o desde el exterior, y cuenta con accesos privados y un aparcamiento subterráneo que permiten la entrada y salida de los invitados sin ser vistos.

Además, está capacitado para albergar grandes eventos y ofrecer un entorno controlado, algo que fuentes cercanas a la pareja han priorizado para un evento que se quiere íntimo y personal, alejado del espectáculo mediático. Según se ha informado, los invitados, que podrían superar el millar, llegarían en autobuses con cristales oscuros para evitar ser fotografiados.

Sin embargo, el hermetismo y el secretismo que rodean el evento han alimentado otra teoría: que toda la planificación alrededor del Madison Square Garden sea una farsa para mantener a los curiosos alejados del lugar real de la ceremonia.

Los fans y los medios han especulado con la posibilidad de que la boda se celebre en un lugar más íntimo y alejado, como la mansión de Swift en Rhode Island, aunque esta opción fue descartada recientemente por el senador Sheldon Whitehouse.

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