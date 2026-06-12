Taylor Swift lanza emotivo discurso tras su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores

La cantante Taylor Swift fue una de las protagonistas de la ceremonia anual del Salón de la Fama de los Compositores, celebrada durante la velada del pasado 11 de junio en Nueva York.

Durante el evento, la intérprete de temas como “Cruel Summer” y “Love Story” oficializó su ingreso en la institución, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir este honor, a los 36 años de edad.

Previo a su discurso de aceptación, Taylor Swift recibió un homenaje a viva voz del cantante Sombr, quien interpretó dos grandes éxitos de la estadounidense: “Cardigan” y “Dear John”.

El momento más emotivo de la noche se dio cuando la ganadora del Grammy subió al escenario luego de ser presentada por el cineasta Steven Spielberg. Allí, la famosa tomó el micrófono para emitir un discurso de agradecimiento que se prolongó durante 21 minutos.

Taylor Swift aprovechó el espacio para hacer una conmovedora reflexión sobre el duro camino que ha recorrido y la ha llevado a ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. En principio, agradeció el apoyo que sus padres le brindaron desde el día uno para poder perseguir sus sueños.

“No debió de ser fácil para mis padres y mi hermano levantar toda nuestra vida y trasladar a toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi oficio en la capital mundial de la composición musical. Pero después de que quedara claro que aquello no era en absoluto una fase pasajera de su hija adolescente, arrancaron de raíz sus vidas para mudarse a la Ciudad de la Música. Y aunque se supone que las palabras son lo mío, nunca podré expresar adecuadamente mi gratitud por haber hecho eso por mí”, compartió la artista.

Sin embargo, en su camino también resuenan las enseñanzas de aquellos compositores y artistas que la ayudaron a ser la estrella que es hoy en día: “Firmé cuando tenía 14 años y tuve la oportunidad de trabajar con compositores increíblemente sabios y experimentados. Personas como Liz Rose, Troy Verges, Hillary Lindsey, Robert Ellis Orrall, Angelo Petraglia, los hermanos Warren y el fallecido, pero muy querido, Brett James. Para entonces ya había escrito más de 100 canciones por mi cuenta”, continuó.

Asimismo, Swift destacó la oportunidad de conectar con el público a través de su música y poder ser partícipe de su crecimiento con el paso de los años.

“Nada me hace más feliz que cuando alguien me dice que antes escuchaba mi música con su madre o su padre y que ahora, décadas después, la escucha con sus propios hijos. O que la escucha con su mejor amigo. O cuando una pareja me dice que Love Story es su canción”, precisó.

Además de Taylor Swift, durante la ceremonia también fueron honrados Gene Simmons y Paul Stanley de KISS, así como Alanis MorissetteKenny Loggins en la categoría de compositores-intérpretes. Mientras que en la terna de compositores- no interpretes destacan: Walter Afanasieff, Terry Britten y Graham LyleChristopher “Tricky” Stewart.

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