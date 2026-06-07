Taylor Swift rompe récords en plataformas de audio con su canción “I Knew It, I Knew You”

Taylor Swift volvió a demostrar por qué domina la industria musical. Con el lanzamiento de su nueva canción original “I Knew It, I Knew You”, escrita especialmente para la banda sonora de la esperada película animada de Disney Pixar, “Toy Story 5”, la cantautora estadounidense ha roto varios récords en las principales plataformas de audio en su primer día disponible.

El sencillo marcó el esperado regreso de Swift a sus raíces musicales con un sonido country acústico acompañado de banjo y armónica, bajo la producción de Jack Antonoff. La nostalgia no solo conquistó los corazones de sus seguidores, sino que se tradujo de inmediato en cifras sin precedentes dentro del entorno del streaming.

La plataforma Spotify anunció a través de sus canales oficiales que el tema se convirtió en la canción country de una artista femenina más reproducida en un solo día en toda la historia de la plataforma.

Por su parte, Apple Music confirmó que la pieza batió el récord histórico de la plataforma para el debut de un sencillo de banda sonora en sus primeras 24 horas, posicionándose además como el lanzamiento country más exitoso en lo que va del año 2026.

Amazon Music completó el triplete de hitos informando que la canción registró el mayor debut global en su primer día para cualquier tema lanzado este año.

A través de sus redes sociales, la ganadora del Grammy compartió que escribió el tema inspirándose en el personaje de la vaquerita Jessie inmediatamente después de asistir a una proyección temprana de la película.

“Escribir esta canción se sintió como una partida musical y un regreso a casa al mismo tiempo”, expresó Swift.

“Toy Story 5” llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 19 de junio.

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