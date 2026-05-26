Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: La regla que no tiene contentos a algunos de los invitados

La planeación de la boda entre la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, programada para el próximo 3 de julio en Nueva York, comenzó a generar tensiones entre su exclusivo círculo social.

Lo que prometía ser una celebración de ensueño se ha convertido en objeto de quejas debido a las estrictas restricciones impuestas por la pareja. La principal fuente de discordia radica en la estricta política de “no acompañantes” aplicada a ciertos asistentes.

Según reportes del Daily Mail, varios invitados solteros recibieron invitación sin la opción de asistir con pareja, una medida que muchos han calificado de incómoda.

Mientras figuras casadas asistirán junto a sus parejas, como Selena Gomez que irá con su esposo Benny Blanco; otros allegados evalúan cancelar su asistencia al no querer presentarse solos ante una lista de celebridades que incluye a Gigi Hadid, Bradley Cooper y Emma Stone.

“Es incómodo. No quiero ir sola y no estoy segura de conocer a muchas personas ahí”, confesó una fuente anónima al Daily Mail.

A este descontento se suma el absoluto hermetismo logístico. Con el fin de salvaguardar la privacidad y evitar el acoso de la prensa, los novios decidieron no revelar el lugar de la ceremonia hasta la mañana del mismo 3 de julio.

Aunque existen fuertes especulaciones de que el evento se llevará a cabo en el histórico hotel Waldorf Astoria de Manhattan, la falta de certezas mantiene en vilo a los asistentes.

Pese a las quejas por el control logístico, el interés por el enlace —anunciado en agosto de 2025— sigue en aumento, perfilándose como el evento social más importante de la temporada.

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