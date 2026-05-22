Taylor Swift se ausentará de los AMAs 2026, a pesar de liderar las nominaciones
La cantante de 36 años lidera las nominaciones con ocho menciones, pero no asistirá porque, según People, está priorizando los preparativos de su boda
Lamentablemente para sus seguidores, Taylor Swift no asistirá a los American Music Awards 2026. Según informa People, la intérprete de “The Fate of Ophelia” se saltará la gala anual que se celebrará el próximo lunes 25 de mayo en directo desde Las Vegas, a pesar de partir como la gran favorita de la noche.
Una líder indiscutible en nominaciones
Taylor Swift encabeza este año la lista de artistas con mayor cantidad de nominaciones, sumando un total de ocho por su álbum “The Life of a Showgirl”. Las categorías en las que compite son:
- Artista del Año
- Álbum del Año por “The Life of a Showgirl”
- Canción del Año por “The Fate of Ophelia”
- Mejor Videoclip por “The Fate of Ophelia”
- Canción del Verano por “Elizabeth Taylor”
- Mejor Artista Pop Femenina
- Mejor Canción Pop por “The Fate of Ophelia”
- Mejor Álbum Pop por “The Life of a Showgirl”
Swift ostenta actualmente el récord de más victorias en los AMAs de todos los tiempos, con 40 premios. En segundo lugar se encuentra Michael Jackson con 26, una distancia que, según los expertos, nadie podrá acortar en mucho tiempo.
¿Qué hará Taylor en lugar de asistir a los AMAs?
Mientras sus colegas desfilan por la alfombra roja de Las Vegas, Taylor Swift estará ocupada en Nueva York, aparentemente planeando su próxima boda con Travis Kelce, afirmó People. La pareja, que lleva junta casi tres años, supuestamente planea casarse el 3 de julio en la Gran Manzana.
Durante las últimas semanas, se ha visto a la cantante y al jugador de la NFL en numerosas ocasiones paseando por las calles de Nueva York, ultimando detalles de lo que promete ser uno de los enlaces más mediáticos del año.
