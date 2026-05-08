El equipo legal de Taylor Swift tilda de “absurda” la demanda contra la cantante por infracción de marca

La disputa legal por el título del último álbum de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, dio un nuevo giro. Los abogados de la superestrella respondieron con contundencia a la demanda presentada por Maren Flagg, conocida artísticamente como Maren Wade, exbailarina de Las Vegas que posee la marca “Confessions of a Showgirl”.

Flagg, quien registró su marca en 2015 para usarla en un podcast, columna y espectáculos de cabaret, presentó una demanda a finales de marzo en un tribunal de California. Alega que ambos títulos comparten la misma estructura y pueden causar confusión entre los consumidores. Su equipo solicitó una orden judicial para impedir que Swift siguiera usando el nombre de su álbum.

Sin embargo, los representantes de Swift no tardaron en reaccionar. En un escrito citado por Variety, calificaron la demanda de “absurda” y señalaron que “nunca debió haberse presentado”.

Según los abogados, comparar un espectáculo de cabaret en pequeños locales, con capacidad para unas 90 personas, con la gira de estadios de Swift es completamente desproporcionado e improbable que genere confusión en el público.

Cuestionan la intención de Flagg

Además, la defensa de la cantante cuestiona las intenciones de Flagg. Señalan que esperó ocho meses después del anuncio del álbum para solicitar una medida cautelar por daños irreparables.

Durante ese tiempo, afirman, la demandante habría aprovechado el éxito de Swift para relanzar su propia marca, publicando más de 40 veces en redes sociales con referencias a “The Life of a Showgirl”, usando incluso la portada, la música y los hashtags como #swifties.

Los abogados de Swift advierten que estas acciones podrían constituir una infracción de propiedad intelectual por parte de Flagg, y que su representada se reserva el derecho a emprender acciones legales al respecto.

Asimismo, defienden que el título del álbum está protegido por la Primera Enmienda, al tratarse de una obra expresiva, y citan precedentes como el caso de Lady Gaga. Finalmente, recuerdan que otros títulos similares han coexistido sin problemas en el mercado, como “Portrait of a Showgirl” o “The Last Showgirl”.

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