Taylor Swift: Acusado de planear atentado durante su concierto en Austria se declara culpable

La primera audiencia dentro del juicio por el intento de ataque terrorista durante un concierto de Taylor Swift en Viena tuvo lugar el pasado 28 de abril, y de acuerdo con Associated Press y Reuters, trajo consigo un primer logro para la fiscalía: el acusado se declaró del el plan contra el evento.

Según lo revelado por agencias, Beran A., de 21 años, reconoció su participación en el atentado frustrado que obligó a la cantante y su equipo a cancelar tres presentaciones de su gira “Eras Tour” en la capital austriaca.

“Sí, me declaro culpable en parte”, declaró el joven ante el tribunal al ser cuestionado sobre los cargos relacionados con el caso, que van desde amenazas peligrosas hasta pertenencia a una organización terrorista.

Pese a esta confesión, el imputado rechazó las acusaciones vinculadas a un plan paralelo para ejecutar ataques en Medio Oriente.

Su equipo de defensa, liderado por la abogada Anna Mair, extendió las disculpas del acusado y aseguró que: “Fue el mayor error de su vida (…) Por supuesto, lo lamenta profundamente todo”, reportó Associated Press.

En los documentos presentados por la fiscalía, se sostiene que Beran A. fue el autor principal del atentado. Asimismo, se le acusa de difundir propaganda en línea del grupo Estado Islámico, de mantener contacto con otros miembros de la organización e intentar comprar armas de forma ilegal.

Según las leyes de Wiener Neustadt, Austria, de ser encontrado culpable por todos los delitos que se le acusa, Beran A. pena puede alcanzar hasta 20 años de prisión.

Cabe mencionar que, además de Beran, en el mismo proceso también comparece Arda K., otro joven de 21 años que ha sido asociado al atentado como resultado de la investigación de las autoridades austriacas. En su testimonio, este aceptó haber viajado con la intención de ejecutar un ataque en Turquía, pero desestimó otros cargos relacionados con la red islámica.

Un tercer implicado en el atentado frustrado fue identificado como Hasan E. No obstante, actualmente permanece en prisión preventiva tras encabezar un ataque con arma blanca contra un guardia de seguridad en la Gran Mezquita de La Meca, en Arabia Saudita.

El juicio contra Beran A. y Arda K. por el intento de ataque en uno de los conciertos de Taylor Swift continuará en las próximas semanas, siendo la fecha de su nueva audiencia el 12 de mayo.

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