Taylor Swift rompe en llanto al recordar a las niñas fallecidas en el ataque de Southport en Reino Unido

Taylor Swift se encuentra de manteles largos con el reciente estreno de la docuserie “The End of an Era”, en la plataforma de Disney+. Y aunque esta pieza audiovisual da una mirada inédita a los mejores momentos de la cantante durante la recta final de su gira mundial, también mostró los estragos que causó un ataque en Inglaterra que cobró la vida de tres de sus fans.

La docuserie, que se estrenó a nivel mundial este 12 de diciembre, mostró en uno en sus primeros dos capítulos el sentir de la estadounidense acerca del ataque de Southport, Reino Unido, ocurrido en julio de 2024 en un centro recreativo, donde tres niñas de 9, 7 y 6 años murieron apuñaladas durante una clase de baile que sostenía una temática de Taylor Swift.

Según las autoridades, el incidente tuvo lugar en el centro infantil “Hope of Hart”, poco antes del medio día. El perpetrador, identificado como un adolescente de 17 años, le quitó la vida a Alice Da Silva Aguiar, de 9 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Bebe King, de 6. Otras ocho niñas resultaron heridas, junto con Lucas y John Hayes, quienes trabajaban en un negocio cercano e intervinieron para detener al atacante.

“Se cree que los niños estaban asistiendo a un evento de Taylor Swift en una escuela de baile cuando el agresor, armado con un cuchillo, entró en el local y comenzó a atacar a los pequeños“, explicó la jefa policial, Serena Kennedy.

Durante uno de los confesionarios, Taylor Swift no pudo contener el llanto al hacer alusión a las tres pequeñas que perdieron la vida como resultado del ataque: “Luego este horrible ataque en Liverpool en una fiesta temática de Taylor Swift. Eran niñas pequeñas…”, mencionó visiblemente afectada.

De acuerdo con el testimonio presentado en pantalla, Taylor Swift se reunió con algunos de los supervivientes de la tragedia, así como de los familiares de las víctimas antes de cada uno de sus conciertos en el Estadio de Wembley.

Al respecto, indicó: “Voy a conocer a algunas de las familias esta noche y luego voy a dar un concierto pop (…) Llevo 20 años cantando pero, mentalmente, tener miedo de que les pase algo a tus fans es un reto nuevo“.

Además, se sinceró sobre los momentos de angustia que vivió al tener que cancelar tres presentaciones en Viena, programadas del 8 al 10 de agosto, debido a una amenaza terrorista.

“Es una sensación extraña dar estos últimos cinco conciertos en Europa, porque parece que ya hemos dado 128, pero este es la primera vez que me siento… no sé, como si estuviera patinando sobre una fina capa de hielo. Hemos tenido una serie de cosas muy violentas y aterradoras durante la gira”, expresó la famosa de 36 años. “Nos libramos de lo que podría haber sido una masacre. Así que he estado un poco desorientada”.

