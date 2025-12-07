Taylor Swift lleva a Selena Gomez a animar a Travis Kelce en el Arrowhead Stadium

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa captando la atención pública, no solo por su compromiso, sino por el visible apoyo que la superestrella del pop brinda a la carrera deportiva de su prometido. Este domingo 7 de diciembre, Swift acudió al Arrowhead Stadium para animar a los Kansas City Chiefs en el partido contra los Houston Texans, y lo hizo en compañía de su mejor amiga, Selena Gomez, de acuerdo a la información divulgada por People.

La presencia de Swift no pasó desapercibida. Un fanático en la red social X compartió la emoción de que sus padres estuvieran sentados junto a las artistas, acompañando el testimonio con una captura de pantalla de un mensaje donde su madre confirmaba el “avistamiento de Taylor”.

La imagen de Swift disfrutando del juego desde la suite pronto se hizo viral.

El apoyo de Swift a su prometido

Esta aparición marca la quinta vez que Swift asiste públicamente a un partido de los Chiefs desde que la pareja anunció su compromiso en agosto pasado.

Su temporada de apoyo incluyó partidos en octubre y una visita especial el 28 de ese mes, cuando acompañó a Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo Patrick Mahomes, para animar junto a sus hijos. Su última asistencia antes de este domingo fue el 23 de noviembre, en la victoria de los Chiefs contra los Indianapolis Colts.

La historia de amor entre Swift y Kelce comenzó hace dos años, tras un peculiar intento de conexión por parte de la estrella deportivo: Kelce reveló que intentó darle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante uno de los conciertos de su Eras Tour.

La relación floreció y culminó en una propuesta de matrimonio el pasado 26 de agosto. La cantante de ‘Love Story’ y el jugador de fútbol anunciaron la feliz noticia en una publicación conjunta en Instagram, con el juguetón mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar 🧨”, junto a una fotografía del momento en un idílico jardín florido.

Mientras la pareja planifica su futuro juntos, Taylor Swift sigue demostrando, desde las gradas, que es una de las aficionadas más dedicadas de Travis Kelce, convirtiendo cada partido en un evento que fusiona el mundo de la música con el del deporte.

📸| Taylor at Arrowhead today as the Chiefs take on the Texans! pic.twitter.com/0V00zeVYAV — Taylor Swift Updates ❤️‍🔥 (@swifferupdates) December 8, 2025

