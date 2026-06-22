Messi gigante: el argentino se convierte en el máximo anotador de los Mundiales

Lo logró. Lionel Messi sumó este lunes su gol número 17 en mundiales y ahora gobierna en solitario la tabla de goleo individual.

El tanto histórico llegó al minuto 38 del partido contra Austria en Dallas, en el partido correspondiente a la jornada 2 del grupo J, cuando Messi entró al área y remató un centro con la pierna izquierda a la altura del manchón penal. El disparo llevaba la fuerza y la colocación suficiente para que el guardameta Schlager no pudiera alcanzarlo por su lado derecho.

Con este tanto, el legendario jugador le dio la ventaja momentánea a la albiceleste por 1-0 en el duelo contra los europeos, marcador que prevaleció así hasta el medio tiempo.

Messi sumó 4 tanto en el Mundial 2026, luego de anotar un hat-trick en su primer encuentro contra Argelia, el cual la albiceleste ganó 3-0 con Leo como figura absoluta del encuentro.

¡¡¡GOL DE LIONEL MESSI!!! ¡¡¡EL MÁXIMO ANOTADOR EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!!!



Espectacular definición de Leo para poner a Argentina arriba sobre Austria, ¡El gol #17! ¡RÉCORD! ¡LEYENDA TOTAL! pic.twitter.com/VlLOgROoC2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

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