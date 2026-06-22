Messi gigante: el argentino se convierte en el máximo anotador de los Mundiales
Con el gol contra Austria en el minuto 38, el astro argentino superó al alemán Miroslav Klose y ahora lidera en solitario la tabla de goleadores históricos
Lo logró. Lionel Messi sumó este lunes su gol número 17 en mundiales y ahora gobierna en solitario la tabla de goleo individual.
El tanto histórico llegó al minuto 38 del partido contra Austria en Dallas, en el partido correspondiente a la jornada 2 del grupo J, cuando Messi entró al área y remató un centro con la pierna izquierda a la altura del manchón penal. El disparo llevaba la fuerza y la colocación suficiente para que el guardameta Schlager no pudiera alcanzarlo por su lado derecho.
Con este tanto, el legendario jugador le dio la ventaja momentánea a la albiceleste por 1-0 en el duelo contra los europeos, marcador que prevaleció así hasta el medio tiempo.
Messi sumó 4 tanto en el Mundial 2026, luego de anotar un hat-trick en su primer encuentro contra Argelia, el cual la albiceleste ganó 3-0 con Leo como figura absoluta del encuentro.
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