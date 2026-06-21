Mbappé dice que Messi es el mejor del mundo y que le va a pelear el trono goleador de los Mundiales

La lucha por convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales suma un nuevo capítulo. Kylian Mbappé rompió el silencio y habló sobre Lionel Messi, quien horas después haberlo superado y dejarlo en el quinto puesto de los máximos anotadores históricos de las Copas del Mundo, remontó y tomó ventaja en esta carrera desde que entró como titular en el primer partido de la albiceleste, aunque el francés ya dejó claro que seguirá persiguiendo al argentino mientras busca llevar a su selección a las últimas instancias del torneo.

A un día del compromiso frente a Irak, el atacante francés habló sobre el impresionante arranque de Messi en el Mundial 2026 y admitió que alcanzar al capitán argentino será un desafío de enorme magnitud.

“Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible”, afirmó Mbappé en conferencia de prensa este domingo.

Messi toma ventaja en la tabla histórica

La primera jornada del torneo dejó un impacto inmediato en la clasificación de goleadores históricos de los Mundiales.

Kylian Mbappé marcó un doblete frente a Senegal para llegar a 14 tantos en Copas del Mundo, manteniéndose muy cerca de los registros más altos de la competición, en el cuarto peldaño, para ser exactos.

Sin embargo, horas después, llegó el turno de Lionel Messi, quien saltó al campo y firmó un espectacular hat-trick, alcanzando las 16 anotaciones mundialistas e igualando la marca de Miroslav Klose, quien durante años ocupó en solitario la cima de la tabla; además, desplazó a Mbappé hasta el quinto puesto.

La diferencia entre ambos mantiene abierta una de las historias más atractivas del torneo: el duelo entre dos de las mayores figuras del fútbol moderno por un lugar privilegiado en los libros estadísticos de la Copa del Mundo.

Mbappé reconoce a Messi como el mejor delantero del mundo

Lejos de alimentar comparaciones, el delantero francés elogió abiertamente al capitán argentino y lo colocó en la cima del fútbol mundial, cuando le preguntaron quién era el mejor entre Messi, él, Harry Kane o Erling Haaland.

“Está claro que Messi es el mejor del mundo, también Cristiano. Durante 16 años ha demostrado la calidad extraordinaria que tiene. Yo solo intento hacer lo que sé hacer: mostrar mi calidad en el mayor escenario posible y ayudar a mi selección”, dijo el atacante galo.

? El gran elogio de Mbappé a Messi



? "¿El mejor entre yo, Haaland, Kane y Messi? Leo Messi, está claro"



? "Es el mejor del mundo junto a Cristiano" pic.twitter.com/4mtLZihGb1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 21, 2026

Las palabras de Mbappé reflejan el respeto que existe entre dos futbolistas que han protagonizado algunos de los momentos más importantes del fútbol internacional durante la última década.

Francia busca asegurar su clasificación

Más allá de la carrera goleadora, el objetivo inmediato de Mbappé es asegurar el boleto de Francia a la fase eliminatoria.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps enfrentará a Irak en un partido clave para sus aspiraciones dentro del grupo, y el delantero espera volver a ser determinante frente al arco rival.

“Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos, y yo quiero ganar el Mundial”, añadió.

La selección francesa parte como una de las favoritas al título y una victoria podría acercarla de forma importante a los dieciseisavos de final.

Un partido especial para Mbappé

El encuentro ante Irak también tendrá un significado especial para el atacante del Real Madrid.

El duelo representará su partido número 100 con la camiseta de Francia, una cifra reservada para un grupo muy reducido de futbolistas dentro de la selección gala.

“No hay nada más grande que la selección nacional. Llegar a 100 partidos es algo histórico, más aún si sucede en un Mundial. Va a ser un partido especial para mí, pero necesitamos ganar para clasificarnos. Lo tengo muy claro”, concluyó.

Con apenas 27 años, Kylian Mbappé continúa acumulando números de élite y ahora afronta un doble desafío: acercarse a Lionel Messi en la tabla de goleadores históricos de los Mundiales y liderar a Francia en la búsqueda de un nuevo título mundial.

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