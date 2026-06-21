Bélgica no puede vencer a Irán y deja abierta la lucha por los dieciseisavos de su grupo en el Mundial 2026

La batalla por un boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue completamente abierta. Bélgica e Irán firmaron un empate 0-0 en un duelo de alta tensión que dejó al Grupo G sin definiciones y trasladó toda la presión a la tercera fecha de la fase de grupos.

¡BÉLGICA SE COMPLICA SU CLASIFICACIÓN!



Empató sin goles ante Irán y sumaron su segundo empate en la Copa del Mundo 2026.



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Aunque el conjunto europeo dominó la posesión durante gran parte del encuentro, no encontró la manera de superar el orden defensivo de un equipo iraní que apostó por resistir atrás y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

Con este resultado, ambas selecciones mantienen opciones de avanzar, pero estarán obligadas a cerrar con fuerza su participación en la fase de grupos.

Bélgica tuvo el balón, pero no encontró el gol

Desde el arranque, Bélgica asumió el protagonismo del partido. El equipo dirigido por Rudy García monopolizó la posesión y construyó largas secuencias de pases en busca de espacios dentro del compacto bloque defensivo iraní.

Las estadísticas reflejaron el dominio territorial de los europeos, que movieron el balón con paciencia mientras buscaban romper una defensa formada por cinco jugadores y diseñada para minimizar riesgos.

Sin embargo, la circulación constante no se tradujo en eficacia frente al arco y el marcador permaneció inmóvil durante toda la primera mitad.

Irán resistió y estuvo cerca de sorprender

El plan de Irán fue claro desde el inicio: ceder la iniciativa y apostar por la velocidad de Mehdi Taremi para castigar cualquier error rival.

La estrategia estuvo cerca de dar resultados cuando el delantero encontró la red a mediados de la primera parte. Sin embargo, la acción fue invalidada por posición adelantada, privando al conjunto asiático de una ventaja que habría cambiado por completo el desarrollo del encuentro.

A partir de ese momento, el Team Melli mantuvo el orden defensivo y logró frustrar repetidamente los intentos ofensivos belgas.

La expulsión cambió el rumbo del partido

Cuando Bélgica parecía controlar el desarrollo del juego, la expulsión de Nathan Ngoy modificó el escenario.

Con un hombre menos sobre el terreno, el conjunto europeo perdió parte de su dominio y permitió que Irán adelantara líneas en busca de una victoria que habría significado un paso enorme hacia la clasificación.

El cuadro persa ganó presencia ofensiva en el tramo final, mientras Bélgica se vio obligada a reforzar su estructura defensiva para proteger al menos el punto obtenido.

La igualdad terminó beneficiando parcialmente a ambos equipos, aunque ninguno logró acercarse de forma definitiva a la siguiente ronda.

El Grupo G llegará sin definiciones a la última fecha

El empate mantiene al Grupo G completamente abierto y convierte la tercera jornada en una auténtica final para todos los involucrados.

Con los puestos de clasificación aún en disputa, tanto Bélgica como Irán dependerán de lo que ocurra en el resto de los encuentros del sector y, sobre todo, de sus propios resultados en la fecha decisiva.

La igualdad dejó sensaciones encontradas: Bélgica desaprovechó una oportunidad para acercarse a los dieciseisavos de final, mientras que Irán confirmó que puede competir de tú a tú frente a uno de los equipos llamados a pelear por las fases decisivas.

Suspenso total rumbo a los dieciseisavos de final

A falta de una jornada para cerrar la fase de grupos, el panorama sigue siendo incierto.

Bélgica, que llegó al torneo con la etiqueta de favorita dentro del grupo, continúa sin despegar por completo. Del otro lado, Irán mantiene intactas sus aspiraciones gracias a una actuación disciplinada y a una estructura defensiva que volvió a dar resultados.

La clasificación se definirá en los próximos días y el Grupo G del Mundial 2026 promete una de las resoluciones más cerradas de toda la fase de grupos.

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