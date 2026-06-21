El Vasco Aguirre y la decisión que ronda en el Tricolor: ¿Poner a Memo Ochoa contra Chequia?

Mientras los jugadores de la selección de México gozaron de la tarde libre este sábado de actividades rumbo al duelo del próximo miércoles contra Chequia, el técnico Javier “Vasco” Aguirre mantuvo la duda de utilizar o no al

Los jugadores pudieron gozar de un espacio de varias horas para convivir con sus familiares y regresar por la noche para cenar con el grupo y empezar este domingo a preparar el duelo contra Chequia con las dudas de Memo Ochoa o el “Tala” Rangel para defender la portería mexicana.

BUEN AMBIENTE EN EL ENTRENAMIENTO DE MÉXICO ???



Memo Ochoa con posibilidad de tener minutos contra Chequia en el Mundial ?



El reporte con @Jesus_May_ desde el CAR ?? pic.twitter.com/707RQxSyDi — Estadio Deportes (@EstadioDxts) June 20, 2026

Es un hecho que en un equipo como el mexicano, que sigue buscando su cuadro óptimo, dependerá de varios factores si se anima o no a realizar movimientos en su once inicial, donde podrían aparecer jugadores como César Montes, Gilberto Mora y Santiago Giménez, junto con la opción de su sexto Mundial para Memo Ochoa.

¿Memo Ochoa titular ante Chequia?



Los porteros son los primeros en saltar a la cancha 1 del CAR para el entrenamiento de la Selección Mexicana



?? Abimael Chimal pic.twitter.com/OATItrcFwf — REFORMA (@Reforma) June 20, 2026

Bajo ese panorama, el técnico Aguirre sabe que su escuadra no puede darse el lujo de dudar, por lo cual se espera que eche mano de sus mejores elementos para buscar la tercera victoria que les permita seguir adelante con la confianza a todo lo que da.

Este domingo es donde se verá qué cuadro es el que empieza a dibujarse en la imaginaria, pero la versión de que puede jugar Memo Ochoa sigue creciendo en forma importante, por lo cual es muy pronto para dar a conocer el once inicial.

También se podrá aprovechar que Brian Gutiérrez cumpla con el uso de las tarjetas amarillas para que en el duelo de la siguiente fase no tenga ningún apuro más que apostar por su propio estilo sin la preocupación de las amonestaciones.

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