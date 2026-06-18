Javier Aguirre respalda el tiempo de hidratación 

En el Mundial de 2026 hay un tema que ha generado mucha controversia. El “cooling break” o tiempo de hidratación ha incomodado a los puristas del deporte. Javier Aguirre, seleccionador de México, no rechaza esta implementación.

La principal crítica a este tiempo de hidratación es que se corta el ritmo de juego y, la FIFA y varios medios oficiales aprovechan este espacio para mostrar publicidades.

El “cooling break” no es algo nuevo. Estas interrupciones han sido implementadas en partidos en el que las condiciones climatológicas afectan en gran medida a los jugadores. El tema es que estas pausas generalmente son transmitidas por los medios, duran mucho menos y es un espacio que permite el análisis del juego.

Javier Aguirre ofreció su perspectiva desde el banquillo. El seleccionador de México considera que el tiempo de hidratación es un buen momento para realizar indicaciones personales a los futbolistas. Es el tiempo ideal para corregir sobre la marcha.

“Realmente creo que aprovechamos el reglamento, no te dejan entrar al campo, pero si te dejan que reciban las indicaciones, ya lo hemos hecho en otros países. Aprovechas para corregir, no creo que nos venga mal a los entrenadores, le llamas a un jugador y corriges, dentro del reglamento, nosotros intentamos, aparte de la hidratación, dar un mensaje, o una indicación. Hay tanta evolución tecnológica, que desde arriba te van mandando mensajes, no está mal”, dijo Javier Aguirre.

Aguirre asegura que aprovechan las polémicas pausas de rehidratación.



? Raúl Luna pic.twitter.com/YexAnxM7kc — REFORMA (@Reforma) June 18, 2026

La norma del tiempo de hidratación

Para el Mundial de 2026 se instauró el “cooling break” de forma permanente para todos los partidos del torneo. Esto ocurrirá en los 104 partidos de la Copa del Mundo sin importar las condiciones climáticas.

Cada mitad tendrá una interrupción. En la primera parte el partido será cortado en el minuto 22; en la segunda mitad será intervenido en el minuto 67. El tiempo de hidratación dura 3 minutos exactos. Este tiempo perdido será sumado en el añadido final determinado por el cuarto árbitro.

So here we have an official at the World Cup in the US literally holding up the complete match with his arm in the air, not for injuries, not for football reasons,but because the TV network hasn’t finished selling their ads.

At this point, it’s not a match anymore, it’s a? pic.twitter.com/jCtrzKkeTj — Richard (@ricwe123) June 15, 2026

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