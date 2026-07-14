Muere atropellado inmigrante al pretender escapar de un operativo del ICE en Florida

Al intentar escapar de un operativo de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevado a cabo en Florida, un inmigrante fue arrollado en una carretera y minutos después perdió la vida.

El diario Miami Herald reportó que el incidente ocurrió este martes en San Agustín, poblado ubicado en el noreste de Florida.

Presuntamente, al percatarse que los agentes de ICE trataban de detenerlo, la persona señalada se echó a correr sin advertir que, al cruzar la carretera, un tráiler transitaba a gran velocidad y terminó siendo arrollado varios metros.

A través de un escueto comunicado emitido por la patrulla de carreteras se menciona que el trágico incidente ocurrió cerca de las 6:40.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Dylan Bryan, sargento de la policía, mencionó que cuatro ocupantes de un vehículo huyeron a pie al percatarse de la presencia del ICE y uno de ellos cruzó corriendo la carretera estatal 16 donde perdió la vida en cuestión de segundos.

Los agentes de ICE ahora están ingresando a ciudades que antes eran consideradas santuarios de inmigrantes. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional, han revelado la identidad del inmigrante ni su nacionalidad. Sin embargo, su muerte vuelve a generar controversia alrededor de la estrategia de continuar adelante con la orden emitida por el presidente Donald Trump de realizar la mayor deportación de toda la historia.

La muerte del citado extranjero carente de estatus legal representa la tercera ocurrida en una semana vinculada a acciones de la agencia federal.

Previamente. el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero también perdieron en operativos por separado tanto en Texas como en Maine.

Eso propició que temporalmente el ICE suspenda sus controles de tráfico como lo revelaron, bajo condición de mantener en resguardo su identidad, fuentes consultadas por diversos medios informativos.

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han levantado su voz exigiendo mayor empatía con los extranjeros carentes de estatus legal.

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