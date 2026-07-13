Muerte de inmigrante colombiano durante operativo de ICE desata protestas en Maine

La muerte de un inmigrante colombiano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó una ola de protestas este lunes en la ciudad de Biddeford, donde decenas de residentes salieron a las calles para exigir una investigación transparente y cuestionar el incremento de las acciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

El colombiano, de 26 años, falleció luego de que un agente de ICE abriera fuego durante un operativo de detención relacionado con una orden final de deportación. De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades federales y la Fiscalía General de Maine, el conductor habría intentado avanzar con su vehículo hacia los agentes, quienes consideraron que existía una amenaza suficiente para responder con fuerza letal.

El senador independiente por Maine, Angus King, informó que sostuvo una conversación con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien le explicó que el agente disparó después de que el hombre presuntamente utilizara su automóvil como un arma. Sin embargo, King subrayó que será la investigación la que determine si el uso de la fuerza estuvo plenamente justificado.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de casos, el agente involucrado fue suspendido de sus funciones mientras avanzan las pesquisas encabezadas por la Fiscalía de Maine, el FBI y otras agencias federales.

This is a video of ICE agents pulling a man out of a car and handcuffing him after shooting him in broad daylight in Maine ? just days after killing Lorenzo Salgado Araujo in Texas.



The blatant disregard for human life is absolutely disgusting. According to reports, there is? pic.twitter.com/sNO723mb0w — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) July 13, 2026

Testigos describen escenas de angustia

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes identificaron al fallecido como un ciudadano colombiano con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y con número de Seguro Social. Según activistas, residía en Biddeford junto con su esposa y su hija pequeña.

Vecinos que presenciaron el incidente relataron escenas de desesperación tras los disparos. Una residente aseguró haber visto a la esposa del hombre arrodillarse junto al cuerpo, mientras la hija de la pareja lloraba cerca del lugar.

Las cámaras de seguridad de un negocio cercano también captaron los momentos posteriores al tiroteo. De acuerdo con el propietario del establecimiento, el vehículo continuó avanzando sin control tras recibir los impactos de bala y terminó girando en una intersección antes de detenerse.

El senador King confirmó además que los agentes participantes en el operativo no portaban cámaras corporales, una situación que podría dificultar la reconstrucción precisa de los hechos y que ha generado nuevas críticas sobre los procedimientos de ICE.

Angus King has announced the Biddeford man fatally shot by ICE was not the target of an ICE warrant. DHS confirmed this with King’s office today. https://t.co/gQDrjF1PHy — Nathan Bernard (@nathanTbernard) July 13, 2026

Crece la presión sobre ICE en medio del aumento de operativos

Horas después del tiroteo, cientos de manifestantes se congregaron cerca del lugar de los hechos con pancartas que exigían la salida de ICE de Maine y denunciaban el incremento de los operativos migratorios en el estado. La protesta también llegó hasta la oficina de la senadora republicana Susan Collins, donde los asistentes reclamaron una mayor supervisión del trabajo de la agencia federal. Collins pidió posteriormente una investigación “exhaustiva e imparcial” para esclarecer lo ocurrido.

La embajada de Colombia informó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para confirmar oficialmente la identidad y nacionalidad de la víctima, además de brindar asistencia consular a la familia.

El caso representa el segundo incidente con uso de fuerza letal por parte de agentes de ICE en menos de una semana y se suma a una serie de episodios ocurridos durante el reforzamiento de las políticas de deportación de la administración Trump.

Según datos analizados por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, ICE ha incrementado significativamente las detenciones en Maine desde el inicio del segundo mandato presidencial, un contexto que continúa alimentando el debate nacional sobre el alcance de las operaciones migratorias y el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.

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