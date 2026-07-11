Testigos contradicen a ICE por la muerte de Lorenzo Salgado durante operativo en Houston
Los tres ocupantes de la camioneta aseguran que el inmigrante mexicano nunca intentó embestir a los agentes
Los tres hombres que viajaban con el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo el día que murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desmintieron la versión oficial de la administración Trump y aseguraron que la víctima nunca intentó atropellar a un agente federal.
De acuerdo con The New York Times, los testigos permanecen detenidos en un centro de detención migratoria y ofrecieron su versión de los hechos a través de su abogado, Hugo Balderas-Ibarra, quien afirmó que los tres coinciden plenamente en que ningún agente se encontraba frente al vehículo cuando ocurrieron los disparos.
Los testigos niegan que Salgado embistiera a un agente
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el operativo ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando agentes de ICE intentaban detener a otra persona. Según la versión oficial, Salgado aceleró la camioneta e intentó atropellar a un agente, quien respondió disparando supuestamente en defensa propia.
Sin embargo, el abogado de los tres ocupantes rechazó esa narrativa.
“Tras hablar con estos tres hombres que iban en el vehículo con Lorenzo, no me cabe duda de que lo que dicen es cierto. Los tres reiteraron que en ningún momento un agente se encontraba delante del vehículo ni estuvo expuesto al peligro”, declaró Hugo Balderas-Ibarra durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido imágenes del instante en que ocurrió el tiroteo.
Videos e investigación mantienen abierto el caso
Según el medio citado, videos de vigilancia muestran a dos vehículos de ICE siguiendo la camioneta antes de interceptarla, aunque las imágenes conocidas hasta ahora no captan el momento en que se realizaron los disparos.
La congresista Sylvia García reveló además que el director interino de ICE, David Venturella, le confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales ni los vehículos contaban con cámaras de tablero que registraran el operativo.
La investigación quedó en manos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI también participa en las indagatorias.
La familia de Lorenzo Salgado, de 52 años, originario del Estado de México, ha solicitado una investigación independiente. El médico forense del condado de Harris clasificó la muerte como homicidio.
Durante una conferencia de prensa, su hijo Ronaldo Salgado pidió que su padre sea recordado por la vida que construyó durante más de 35 años en Estados Unidos, donde formó una familia y dirigía una empresa de construcción.
“Él no deseaba nada más en la vida que mantener a su esposa y ver a sus hijos convertirse en personas de bien”, expresó.
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