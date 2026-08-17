Al Canelo Álvarez le apareció nuevo contendiente con altas aspiraciones

Cuando todo está listo para el regreso al ring del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, le siguen apareciendo retos de cara a que pueda conquistar el cinturón CMB supermediano que ostenta el francés Christian Mbilli.

En este sentido, el pugilista Janibek Alimkhanuly proyecta un combate contra Canelo Álvarez en las 169 libras, teniendo sus aspiraciones bastantes claras en este momento.

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El atleta de Kazajistán busca el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo. Su plan incluye un encuentro de unificación contra el boxeador de México para el año próximo.

Canelo, get ready! Inshalla, I'll beat Shiraz and we'll unify the title! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) August 14, 2026

El panorama de los campeonatos

Actualmente, Canelo Álvarez carece de cinturones en esta categoría de peso. Alimkhanuly plantea que el deportista de México vencerá a Christian Mbilli en su turno. Por su parte, él planea derrotar a Hamzah Sheeraz para obtener la corona.

El retador utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje a Canelo Álvarez. En la publicación, el atleta indicó que ganará su compromiso ante Sheeraz. También señaló sus intenciones de unificar los títulos frente al pugilista de Jalisco.

I can't wait for this fight! I'll soon become a world champion in two divisions! https://t.co/HCAZWQKKtd — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) August 14, 2026

Las fechas de los combates

Alimkhanuly dispone de 20 días para concretar las negociaciones del pleito con Sheeraz. De lo contrario, el proceso pasará a una subasta entre las empresas promotoras. Los reportes indican que la cartelera ocurrirá a finales de año o a principios de 2027.

Por otro lado, Canelo Álvarez subirá al cuadrilátero el 31 de octubre en Arabia Saudita. En ese evento, disputará el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo contra Mbilli. Esta función tenía como fecha de inicio el 12 de septiembre antes de su reprogramación.

La Organización Mundial de Boxeo nombró a Alimkhanuly como retador oficial en las 168 libras. El deportista renunció a su campeonato y previamente perdió un título de la Federación Internacional de Boxeo. Esta decisión del pasado mes de marzo ocurrió por un caso de dopaje en sus pruebas.

El desarrollo de la unificación depende de los resultados en los compromisos de ambos atletas. Si Canelo Álvarez consigue la victoria en octubre, tomará la decisión sobre su siguiente oponente. La resolución recaerá en el equipo del boxeador para aceptar o descartar el reto de Alimkhanuly.

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