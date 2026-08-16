Vaquero Navarrete concreta pelea de unficación para el 24 de octubre

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete subirá al cuadrilátero el próximo 24 de octubre para enfrentar a O’Shaquie Foster. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Alamodome, recinto ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas.

La contienda representa un combate de unificación dentro de la división de las 130 libras. Según los reportes del periodista Chris Mannix, el enfrentamiento pondrá frente a frente a los primeros clasificados de esta categoría de peso.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Actualmente, Vaquero Navarrete ocupa la primera posición en el ranking de la revista The Ring. Por su parte, Foster se ubica en el segundo lugar de la misma lista de clasificación mundial de boxeo.

Emanuel Navarrete and O’Shaquie Foster have agreed to terms for a 130-pound unification fight, sources told @SInow. Fight is slated for October 24th at the Alamodome in San Antonio. @DAZNBoxing — Chris Mannix (@SIChrisMannix) August 16, 2026

La situación de los títulos en juego

El título vacante de The Ring estará en disputa durante este enfrentamiento. Devin Haney fue el último portador de este cinturón antes de dejar la división para subir a las 140 libras a finales de 2023.

Aún existe incertidumbre sobre el estatus del campeonato de la Organización Mundial de Boxeo que posee Vaquero Navarrete. El organismo ordenó recientemente una pelea de revancha contra el pugilista Charly Suárez.

La petición de la OMB surge tras el resultado del combate realizado en mayo de 2025. Dicha pelea terminó sin decisión luego de una revisión oficial sobre la causa del corte que sufrió el atleta mexicano.

El registro previo al combate

El Vaquero Navarrete unificó los campeonatos de la OMB y la FIB el pasado 28 de febrero. En esa fecha, el deportista de 31 años derrotó a Eduardo “Sugar” Núñez por la vía del nocaut técnico en el undécimo asalto.

El récord actual del boxeador nacido en México es de 40 victorias, dos derrotas, un empate y un combate sin decisión. Durante su trayectoria en el deporte ha conseguido campeonatos en tres categorías de peso distintas.

Su rival, O’Shaquie Foster, ostenta el campeonato de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. El estadounidense recuperó su cinturón tras vencer por decisión de los jueces a Robson Conceicao.

Emanuel Navarrete and O'Shaquie Foster have agreed to terms for a junior lightweight unification bout on October 24th in San Antonio, Texas. pic.twitter.com/OI7pGLjnGG — Ring Magazine (@ringmagazine) August 16, 2026

Con 32 años de edad, Foster registra 25 triunfos y tres derrotas en su carrera profesional. El compromiso frente a Vaquero Navarrete definirá al líder de la división tras meses de movimientos de títulos.

Sigue leyendo: