Pitbull Cruz garantiza un gran combate el próximo 19 de septiembre

El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz subirá al cuadrilátero el 19 de septiembre en la Arena Pechanga de San Diego. El atleta defenderá el campeonato de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el pugilista Néstor Bravo.

El combate de boxeo representa el inicio de labores con el entrenador Eddy Reynoso en la esquina. La contienda frente a Bravo suma un capítulo al historial de cruces entre los representantes de México y Puerto Rico.

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En una entrevista con el medio de comunicación Izquierdazo.com, el Pitbull Cruz emitió declaraciones sobre este enfrentamiento de naciones. “Una rivalidad de dos naciones México vs Puerto Rico es garantía de espectáculo”, indicó el atleta.

El pugilista mencionó antecedentes de peleas entre competidores de ambos territorios. “Yo lo que recuerdo es a Sal Sánchez cuando venció a Wilfredo Gómez, a Juanma López cuando perdió en su propia casa con el Siri Salido dos veces”, relató sobre el tema.

Objetivos de competencia e intercambio de golpes

El Pitbull Cruz expresó su meta de emular los niveles de acción de esos combates del pasado. “Me gustaría estar al lado de esas grandes batallas de rivalidades entre naciones”, agregó el deportista en la charla.

El atleta consideró que las características de ambos peleadores benefician el desarrollo de la función. “Y qué mejor hacerlo con dos peleadores que les gusta el intercambio, que son garantía de espectáculo”, detalló el boxeador de México.

El Pitbull Cruz registró tres peleas de campeonato durante el calendario de competencias del año 2025. El pugilista sumó dos victorias y un empate antes de tomar una pausa en su agenda de trabajo.

El retorno a la actividad y los ajustes de fecha

El atleta explicó los motivos de su ausencia de los ensogados durante los meses de arranque de año. “Tuvimos una actividad muy intensa, muy movida. El año pasado hicimos tres peleas y el cuerpo también se cansa”, comentó.

La planificación de los manejadores contemplaba el retorno al encordado durante el mes de mayo. “Decidimos tener un breve descanso, un breve receso ahí con la familia, disfrutar a mi esposa y mis hijos y ya estamos de regreso”, puntualizó.

Las negociaciones de contratos postergaron la cartelera hasta el cierre del tercer trimestre de este año. “Ya se venía manejando la fecha de mayo, por ciertas circunstancias no se llegó a cerrar mayo, junio, julio, agosto, hasta que se pudo cerrar ahora en septiembre”, expuso el Pitbull Cruz.

El boxeador mantiene su rutina de entrenamiento en las instalaciones de la Ciudad de México. El peleador reporta comunicación de rutina con Eddy Reynoso de cara al compromiso de septiembre.

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