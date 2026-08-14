Julio César Chávez no abandona la esperanza de volver a ser campeón mundial

El boxeador Julio César Chávez Jr subirá al cuadrilátero el 19 de septiembre en la ciudad de Puebla. El atleta busca sumar méritos de competencia para disputar un cinturón mundial de boxeo en el futuro.

La función se desarrollará en el Gimnasio Miguel Hidalgo con un combate de peso crucero de cierre. Julio César Chávez Jr enfrentará al colombiano Jeison Troncoso en este compromiso de septiembre.

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El atleta comunicó sus objetivos de carrera durante la presentación del evento ante los medios de comunicación. “La ilusión es volver a pelear, tratar de dar mi máximo y ver hasta dónde puedo alcanzar el nivel que llegué a tener algún día”, indicó Julio César Chávez Jr.

En esa línea de declaraciones, el deportista detalló sus metas de trabajo dentro de la disciplina. “Más que nada lo que espero es otra pelea de campeonato, verme bien, tratar de ser el mejor”, añadió el peleador.

El camino de preparación y los resultados de este año

El peleador registra dos victorias por la vía del nocaut durante el año 2026. Los triunfos ocurrieron ante Ángel Julián Sacco en el mes de enero y contra Jhon Caicedo en el mes de abril.

La rutina de entrenamiento permite al deportista mantener el enfoque de salud. “Es una motivación para mí seguir en el deporte porque eso me ha ayudado a estar motivado y enfocado en otras cosas”, explicó el atleta de México.

El oponente de turno presenta un récord de 14 victorias y tres derrotas en el boxeo de paga. Julio César Chávez Jr analizó el reto deportivo que representa Troncoso para esta fecha en el calendario.

El pugilista emitió una evaluación sobre las características de su contraparte de Colombia. “Troncoso es un rival en peso crucero. Tiene experiencia, ha tenido buenas peleas y sé que va a ser una pelea difícil. Me tengo que preparar para ganarla”, comentó en la rueda de prensa.

El boxeador reconoció el nivel de oposición para su tercer combate de la agenda anual. “No es una pelea fácil, eso es todo lo que sé de mi rival, que de los últimos rivales que he tenido este es el mejor”, puntualizó sobre el cruce.

Un mensaje de recuperación mediante el deporte

El evento en territorio poblano servirá para recaudar fondos en apoyo a la lucha contra las adicciones. El cartel de la noche contará con la participación de Omar Chávez en un combate de respaldo con oponente por definir.

El pugilista busca utilizar su desempeño en el ensogado como un ejemplo de rehabilitación de salud. “Mostrar que sí se puede, porque muchos de los jóvenes me vieron cómo estuve y ahora en estos tres años cómo he podido volver a boxear”, expuso el atleta.

El regreso al nivel de competencia requirió un año de entrenamiento de tiempo completo. El entorno de Julio César Chávez Jr incluye el acompañamiento de su padre en las etapas de preparación para subir al ring.

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