Camarón Zepeda ejerce presión para defender su título en el estadio del Toluca

El peleador William Camarón Zepeda planifica los detalles de su defensa por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo. El peleador de México busca que el evento se desarrolle en las instalaciones del Estadio Nemesio Díez, sede del Toluca.

Los representantes de la sede de la Liga MX sostuvieron conversaciones con el peleador tiempo atrás. El personal del inmueble ofreció el espacio para organizar una cartelera si el deportista obtenía el cinturón de la organización.

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Ante las consultas de los medios de comunicación sobre esta posibilidad de sede, el Camarón Zepeda relató sus intenciones. “De hecho ya estoy ahí metiendo presión”, indicó el boxeador sobre las gestiones para pelear en Toluca.

El atleta recordó el diálogo con los encargados del recinto en una visita. “Cuando me entrevistaron una vez que me dieron la oportunidad de asistir ahí me dijeron ‘el día que seas campeón tú nos dices y aquí haces tu primera defensa’”, explicó el Camarón Zepeda.

Para concretar esta función en el Estado de México, el deportista inició los contactos de rigor. “Entonces ya estoy poniéndome en contacto con ellos para poder aceptar eso que me prometieron”, agregó el peleador sobre el estado del proyecto.

El campeonato de Las Vegas y el retador mandatorio

El Camarón Zepeda consiguió la faja de monarca el 1 de agosto en Las Vegas. El boxeador derrotó a Lamont Roach por decisión de los jueces tras cumplir los asaltos de reglamento en el cuadrilátero.

La entidad de boxeo perfila al cubano Jadier Herrera como el rival de turno para la defensa. Herrera posee el campeonato de peso ligero y se posiciona como el retador mandatorio para los meses de cierre de año.

El campeón tiene disposición para enfrentar a Herrera en el estadio de fútbol con el aval del promotor Óscar de la Hoya. “Sí, obviamente”, contestó el Camarón Zepeda al ser consultado sobre si presentaría esta petición de sede a su equipo de trabajo.

La realización del combate de título en la ciudad de Toluca depende de los acuerdos entre promotores. “Creo que es la mandatoria, sabemos que todavía está en cuestión de que ellos acepten, pero sin problema, no tengo ningún problema”, concluyó el titular sobre la postura del campamento de Herrera.

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