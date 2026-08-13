Muere a los 33 años el exboxeador boricua Prichard Colón, campeón honorario del CMB y medallista panamericano

El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció este jueves a los 33 años, una década después de sufrir lesiones cerebrales irreversibles durante una pelea.

La muerte del expúgil fue confirmada por su padre, Richard Colón, quien compartió un mensaje en redes sociales para informar sobre el fallecimiento de su hijo.

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, dijo Colón en su cuenta de Facebook.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténgannos en oraciones”, añadió en su publicación.

Prichard Colon has passed away aged 33, his father has confirmed on social media.



Colon was a rising Puerto Rican boxer who suffered a brain haemorrhage and was in a coma for seven months after the first defeat of his career in 2015.



When he awoke, Colon never fully recovered? pic.twitter.com/SodTuPF3iD — Ring Magazine (@ringmagazine) August 13, 2026

La pelea que cambió para siempre la vida de Prichard Colón

Prichard Colón llegó a la pelea del 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia, con un impresionante registro invicto de 16-0 y 12 nocauts.

Su rival era Terrel Williams, en un combate que terminó teniendo consecuencias devastadoras para el puertorriqueño.

Durante la pelea, Colón recibió varios “golpes de conejo“, como se conoce a los impactos ilegales en la parte posterior de la cabeza. El enfrentamiento terminó en el noveno asalto después de que el puertorriqueño fuera derribado dos veces en el octavo.

Después de la pelea, Colón fue trasladado al Shepherd Center de Atlanta, Georgia, donde permaneció en estado de coma.

Los médicos determinaron que había sufrido un hematoma subdural, una lesión que provocó daños cerebrales irreversibles y cambió por completo su vida.

Murió el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón.



De 33 años y originario de Orocovis, falleció este jueves 13 de agosto tras más de una década lidiando con las graves secuelas de una lesión cerebral irreversible.



El lamentable hecho sucedió el 17/10/15 en el EagleBank Arena? pic.twitter.com/cl2OIPKWsg — Anxious Vids? (@Anxiousvids) August 13, 2026

Más de diez años en silla de ruedas

Desde aquel día, la vida de Prichard Colón cambió radicalmente.

El exboxeador permaneció durante más de diez años en una silla de ruedas y necesitó cuidados constantes debido a las secuelas de la lesión cerebral que sufrió durante aquella pelea.

Su madre, Nieves Meléndez, estuvo a su lado durante todo este tiempo y se encargó de cuidarlo las 24 horas del día, además de buscar diferentes terapias que pudieran ayudar en su recuperación.

La historia de Colón provocó una enorme conmoción dentro y fuera del boxeo, especialmente por las consecuencias que tuvieron los golpes en la nuca recibidos durante el combate.

El boxeo creó la regla “Prichard Colón”

El caso de Prichard Colón también tuvo repercusiones dentro del deporte.

Un año después del incidente, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) creó una regla que fue bautizada como “Prichard Colón“, en reconocimiento al exboxeador y como parte de las medidas relacionadas con la protección de los peleadores.

La trayectoria de Colón también recibió un reconocimiento especial por parte del organismo.

En junio de 2021, el WBC nombró al puertorriqueño campeón honorario, una distinción que le permitió recibir el cinturón verde y oro con el que había soñado desde sus primeros pasos en el boxeo.

El reconocimiento fue un homenaje a su carrera y a la difícil historia que comenzó aquella noche de octubre de 2015.

Prichard Colón deja una historia que marcó al boxeo

Antes de la tragedia, Colón era considerado uno de los jóvenes talentos del boxeo puertorriqueño. Su récord de 16 victorias, 12 de ellas por nocaut, reflejaba el potencial que había mostrado durante sus primeros años como profesional. De hecho, en el Campeonato Panamericano Juvenil de Boxeo en los años 2009/2010, Colón ganó la medalla de oro en la categoría de 64 kg.

Sin embargo, aquella pelea en Fairfax puso fin a su carrera y lo llevó a enfrentar una batalla completamente distinta durante los siguientes diez años.

A los 33 años, Prichard Colón falleció después de una década marcada por las consecuencias de aquella lesión cerebral. Su caso quedará ligado a una de las historias que más han llamado la atención sobre los riesgos y la seguridad de los boxeadores dentro del ring.

The boxing world mourns the loss of Prichard Colón. ???



A true warrior whose strength touched and inspired so many. Our deepest condolences to his family, friends and loved ones.

Descansa en Paz, Campeón. ? pic.twitter.com/Q54dPROxQc — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 13, 2026

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