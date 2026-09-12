Policía mexicano exhibido en aparente estado de ebriedad dentro de la comandancia fue separado del cargo

Un elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fue separado provisionalmente de su cargo luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece uniformado, con su arma de cargo y cantando junto a un grupo norteño durante su horario laboral.

De acuerdo con reportes periodísticos, el video comenzó a circular el pasado jueves y rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa al policía frente a un grupo musical mientras interpreta una canción. Al fondo aparece un emblema relacionado con la Policía Estatal.

La SSEM confirmó la autenticidad del material y anunció la separación provisional del elemento, quien pertenece a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos de la zona oriente.

La dependencia señaló que en la grabación el policía aparece presuntamente en estado inconveniente, uniformado y durante su jornada laboral, en una situación ajena a sus funciones institucionales.

Por estos hechos, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer las posibles responsabilidades administrativas.

Captan a mando de la Policía Estatal del EdoMex "enfiestado" en horas de servicio |



Pedro Iván Rendón Ávalos, quien se desempeña como coordinador regional de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la @SS_Edomex, fue captado en pleno? pic.twitter.com/NPv6I8JzZ7 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 11, 2026

La Secretaría de Seguridad estatal sostuvo que la conducta mostrada en el video no corresponde con los valores de disciplina, honestidad y servicio que deben regir a los integrantes de la corporación.

Investigan posibles responsabilidades

La SSEM no ha informado públicamente el nombre del policía ni ha confirmado el lugar donde fue grabado el video.

De manera extraoficial, algunos reportes han señalado que podría tratarse de un mando de la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos.

Mientras avanza la investigación de Asuntos Internos, el policía permanecerá separado provisionalmente de sus funciones.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que no tolerará conductas que vulneren la confianza de la ciudadanía ni los principios que deben observar los integrantes de la corporación.

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