Exhiben en video a policías de Chiapas torturando a 2 personas detenidas

La difusión de videos que muestran a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas realizando actos de tortura contra personas detenidas provocó una investigación y la detención de diez funcionarios presuntamente involucrados en los hechos.

En las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, se observa a hombres uniformados colocando bolsas de plástico sobre el rostro de detenidos que permanecen sometidos y con las manos atadas, en aparentes actos de asfixia. Las imágenes generaron indignación entre internautas y organismos defensores de derechos humanos.

Tras la difusión del material, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó al fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, actuar de manera inmediata para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El mandatario recordó que los derechos humanos de cualquier persona bajo custodia deben respetarse, independientemente de los delitos que se les atribuyan.

Con respecto a los videos que han circulado en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad, respetando la autonomía de la Fiscalía General del Estado, le he pedido al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten… — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) May 20, 2026

La Fiscalía informó que abrió una investigación y designó a un grupo especial para recabar pruebas y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos habrían ocurrido el 14 de marzo durante un operativo contra el robo de vehículos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El fiscal Llaven Abarca confirmó que hasta el momento han sido detenidas diez personas: un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales mientras continúan las investigaciones.

Organizaciones y defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de esclarecer plenamente el caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, al considerar que las imágenes evidencian posibles violaciones graves a los derechos fundamentales de las personas detenidas.

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