Reportes informan el presunto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel

Varios reportes han informado la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. Jorge habría fallecido en la noche del viernes 7 de agosto en un sanatorio de Rosario. Jorge afrontaba una larga enfermedad. El padre del futbolista del Inter Miami tenía 68 años.

El portal que menciona con más detalle lo ocurrido es Infobae. También hay otras versiones como la del diario Hola y Unidad Editorial que coinciden en que Jorge Messi permanecía en un hospital de Rosario. Aunque no se especifican detalles sobre su enfermedad, todo parece indicar que esta habría sido la causa de su fallecimiento.

Leo Messi está viviendo uno de los momentos más duros para él y su familia. Su padre, Jorge Horacio Messi, ha fallecido a los 68 años este 8 de agosto de 2026 ?.



El padre del astro argentino estaba ingresado en el hospital de Rosario, en Argentina. El empresario estaba? pic.twitter.com/bwEtQsDl0O — Revista ¡HOLA! (@hola) August 8, 2026

Las primeras alarmas se encendieron durante el Mundial de 2026. En el debut de la selección de Argentina, Messi se vio bastante emocionado. El futbolista del Inter Miami fue consultado tras el encuentro y detalló: “Una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”. Sus declaraciones fueron vinculadas al estado de salud de su padre.

Jorge Messi, una pieza clave en la historia de Lionel

Jorge Messi nació en Rosario. Además de Lionel, Jorge tuvo a otros tres hijos: Rodrigo, Matías y María Sol. Todos ellos fueron fruto de su relación con Celia Cuccittini.

Antes de que el fútbol fuera una esperanza para al familia, Jorge Messi trabajó como supervisor en una fábrica siderúrgica. El tiempo y el talento de Lionel lo llevó a aprender otras cosa en el mundo del balompié hasta convertirse en su administrador y principal consejero.

?Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años



??Desde SPORT, trasladamos nuestras condolencias a Leo Messi y a toda su familia pic.twitter.com/XE2bZgk2Fj — Diario SPORT (@sport) August 8, 2026

El padre de Lionel fue una figura clave en la llegada su llegada al fútbol de España. Jorge fue trascendental en la decisión de llegar a las inferiores del FC Barcelona y que Messi pudiera iniciar con el tratamiento hormonal que necesitaba. El capitán de la selección de Argentina tenía un déficit de hormona de crecimiento.

"Jorge Messi"



Por estas palabras de Lionel sobre el esfuerzo que hizo su padre para que él pudiera jugar al fútbol de manera profesional.



"Se levantaba todos los días a las 4AM y volvía a las nueve de la noche para cenar…". pic.twitter.com/FerWYe4rXT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 8, 2026

Jorge Messi estudió con paciencia cada movimiento en la carrera de Lionel Messi. Desde negociaciones contractuales de renovación con el FC Barcelona hasta traspasos importantes como la llegada al Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

Aunque no estuvo constantemente rodeado de cámaras, Jorge Messi fue un pilar fundamental en la estabilidad emocional de su hijo y su mano derecha al momento de tomar decisiones complejas.

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