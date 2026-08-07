El “Chiqui” Tapia ofrece sus impresiones sobre la continuidad de Scaloni y Messi en Argentina

La selección de Argentina logró su segunda final consecutiva en el Mundial de 2026. Aunque no se llevaron el título, Lionel Scaloni volvió a comandar a una selección que estuvo muy cerca de seguir ampliando sus vitrinas. Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), evaluó la continuidad de Lionel Scaloni y Lionel Messi en la selección.

Las intenciones del “Chiqui” Tapia son claras: mantener a Lionel Scaloni en el banquillo e la selección de Argentina. Sin embargo, el dirigente argentino reconoció que la decisión depende del estratega sudamericano.

“Yo quiero que siga, todos queremos que siga. Yo tengo que respetar su decisión, que medite, que tome la mejor decisión que él crea que es la correcta. No puedo tener al Gringo encadenado, si él siente que no tiene las ganas necesarias o no tiene alguna proyección superadora. Yo quiero que él esté bien y, por todo lo que nos dio a nosotros, todos tenemos que querer lo mismo, aunque nos duela y digan ‘¿después de la Scaloneta, quién?’”, dijo Tapia en unas declaraciones recopiladas por Olé.

En agosto de 2018 Lionel Scaloni asumió de forma internina el banquillo de la selección de Argentina. Hasta ahora Scaloni mantiene un balance de 76 victorias, 18 empates y solo 10 derrotas. Con Scaloni en el banquillo la Albiceleste ha logrado conquistar dos Copa América, una Finalissima y un Mundial de Fútbol.

“Esta es la mejor selección de todos los tiempos. La selección le dio alegrías a todo el pueblo argentino. Logró que la gente se identificara con un grupo, que haya un plan familiar, que los amigos digan ‘che, ¿dónde nos juntamos a ver a la selección?’ O salir a festejar a la calle”, recordó el dirigente.

El futuro de Messi

El “Chiqui” Tapia también habló sobre el futuro de Lionel Messi en la selección de Argentina. El dirigente fue cuestionado sobre la posibilidad de que Messi pueda disputar la Copa América de 2028. Tapia reconoció que todo depende de lo que decida Lionel, pero aseguró que tiene ganas de continuar con la Albiceleste.

“Es decisión de él. Tenemos que sentirnos orgullosos de él. Yo lo disfruté en la cancha, fue el abanderado de este Mundial, como en todas las competencias que él estuvo (…) Él tiene que sentir ganas. En el 22 no sabíamos si iba a jugar en el 26. El dijo es ‘partido a partido’ y vimos una gran versión, si no fue la mejor. Que siga disfrutando de jugar al fútbol y que nosotros disfrutemos y que él tome la decisión que él sienta lo correcto”, agregó.

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