Leandro Paredes enciende las alarmas en Argentina por el retiro de Lionel Messi

La selección de Argentina cayó en la final del Mundial 1-0 contra España. Nicolás Otamendi se retiró de la selección tras la amarga derrota. Leandro Paredes ventiló que el destino de Lionel Messi podría ser el mismo.

Lo decían en sus canciones y consignas, la selección de Argentina tenía un objetivo en común: que Lionel Messi ganara su segundo Mundial. La Albiceleste se quedó a un partido de poder conseguirlo.

Leandro Paredes habló tras la eliminación de Argentina. El futbolista de Boca Junior dejó entrever que Lionel Messi habría jugado su último partido con la Albiceleste en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

“Duele porque lo dijimos durante todo el mundial, no queríamos que llegara ese último partido (de Messi). Creo que él ya había tomado una decisión que era también su último partido (la final) en la selección”, dijo el mediocampista argentino.

??? LEANDRO PAREDES CONFIRMA QUE LA FINAL DEL MUNDIAL CONTRA ESPAÑA FUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE LIONEL MESSI CON ARGENTINA.



"No queríamos que llegue el final. Creo que él ya había tomado la decisión. Ojalá no sea así, y ojalá siga jugando, pero la decisión es suya… Lo que lo? — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 24, 2026

Lionel Messi aún no ha anunciado su retiro de la selección sudamericana. Pero las declaraciones de Leandro Paredes denotan cuáles podrían ser sus intenciones. Paredes espera que Messi pueda seguir jugando con Argentina.

“Ojalá que pueda seguir jugando, va a ser decisión de él, lo que a él le haga más feliz seguramente a nosotros también así que ojalá (se quedé)”, concluyó.

Lionel Messi en la selección de Argentina

En agosto de 2005, Lionel Messi debutó con la selección de Argentina bajo la dirección técnica de José Néstor Pekerman. Desde entonces Messi ha acumulado 207 partidos disputados con la camiseta Albiceleste.

En poco más de 17,100 minutos jugados, Lionel Messi ha podido marcar 125 goles y 68 asistencias. Messi ha conquistado un total de 4 títulos oficiales con la Albiceleste: dos ediciones de la Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima (Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA) en 2022 y la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022.

En categorías juveniles Messi logró alzarse con el Mundial Sub-20 de la FIFA en 2005 y la medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

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