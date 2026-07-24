Nicolás Otamendi compartió sus emociones al confirmar su retiro de la selección de Argentina

La selección de Argentina se quedó a un partido de conseguir el bicampeonato en la Copa del Mundo. Sin embargo, España frustró ese sueño. La derrota en la final fue el último partido del experimentado Nicolás Otamendi. El jugador de River Plate se retira de la selección.

Nicolás Otamendi profundizó sus emociones en sus redes sociales al haber tomado esta decisión. El último recuerdo del defensor argentino con la selección es una marga derrota. Sin embargo, el futbolista de 38 años está satisfecho por su entrega dentro del campo.

“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, escribió Otamendi.

Nicolás Otamendi se despide después de una muy buena Copa del Mundo. El defensor argentino disputó 7 partidos en el Mundial. Otamendo solo se quedó en el banquillo en el partido contra la selección de Cabo Verde.

“Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, agregó.

Los números de Nicolás Otamendi con la Albiceleste

El mismísimo Diego Armando Maradona hizo debutar a Nicolás Otamendi en la selección de Argentina. El defensor sudamericano inició su historia en la Albiceleste en mayo de 2009. Desde entonces Otamendi pudo disputar 138 partidos con Argentina.

Nicolás Otamendi jugó poco más de 11,300 minutos dentro del campo con el conjunto Albiceleste. A pesar de ser defensor, Otamendi aportó 8 goles y 3 asistencias para el conjunto sudamericano.

El futbolistas de River Plate cierra su ciclo con la selección de Argentina tras haber conquistado dos Copa América y una Copa del Mundo.

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