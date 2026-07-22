Ricardo La Volpe cuestiona la rivalidad entre México y Argentina

Ricardo La Volpe es una gran personalidad del fútbol mexicano. A pesar de que es argentino, el “Bigotón” tiene una gran carrera en el balompié azteca. En este sentido, La Volpe ha quedado en el medio de una rivalidad mediática entre Argentina y México. El estratega sudamericano desconoce el inicio de estas confrontaciones.

Ya cada vez es más habitual la riña entre aficionados del fútbol mexicano y el argentino. Hay una rivalidad especial entre ambas selecciones y las redes sociales sobredimensionan estas opiniones contrapuestas. La Volpe no entiende las razones de la disputa entre ambos.

“Nunca supe de la rivalidad. No sé si México quedó en lo de Pelé y le gusta porque no entiendo que Argentina juega contra Egipto y le van a Egipto, no solo es el último juego ante España”, dijo el estratega argentino en una entrevista con Récord.

Ricardo La Volpe ha quedado en el medio de las disputas. El estratega de 74 años tiene ambas culturas tan arraigadas que recibe críticas de lado y lado al momento de ejercer una postura. Pero el “Bigotón” si puntualizó que el “vendepatrias” es el que le chifla y se mofa de su propia selección en los momentos malos.

“Argentina siempre gana y está ahí. Después del 2006 y 2010 se me ocurre decir que gane México y me dicen que soy un ‘vendepatrias’, no sé si digo algo y puede tomarse a mal”, concluyó.

Un aficionado mexicano preguntó a Ricardo La Volpe por su pronóstico del partido y a quién apoyaría. Respondió: "Soy argentino". Luego añadió: "Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos", un comentario desafortunado tras casi 50 años en México. pic.twitter.com/vfyd12NJdM — Deivid Aral Z® (@_Aral_) July 21, 2026

Ricardo La Volpe en México

A pesar de haber nacido en Buenos Aires, Argentina, los inicios de la carrera de La Volpe fueron en México. La Volpe dirigió a clubes como las Chivas de Guadalajara, las Aguilas del América, el Club Atlas, Atlante, Rayados de Monterrey, Toluca, entre otros. El “Bigotón” también dirigió a El Tri en más de 70 partidos.

En el fútbol argentino también dirigió a clubes importantes, entre ellos Boca Juniors, Vélez Sardfield y Banfield. El mayor peso en la carrera de La Volpe, sin duda, fue en territorio mexicano.

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