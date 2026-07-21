Ricardo La Volpe no ve una buena continuidad en la selección mexicana

Desde hace mucho tiempo se sabía que tras el Mundial de 2026 México pasaría por una transición. Con la salida de Javier Aguirre, Rafa Márquez tomó el testigo de El Tri. Ricardo La Volpe analiza con dudas este cambio.

El exentrenador de El Tri considera que lo mejor para una selección es que se mantenga una misma filosofía con el pasar los años, sin importar los intérpretes del banquillo. La Volpe puso como ejemplo a Marruecos.

“Si vos puedes hacer lo que hace Marruecos, que juega de la misma manera, puede haber algo interesante. Es importante el sistema, pero la camada de jugadores es importantísima”, dijo el argentino en unas declaraciones difundidas por Récord.

En este sentido, La Volpe considera que el paso de Javier Aguirre a Rafa Márquez sería iniciar de cero. El “Káiser” tiene una filosofía de mayor juego asociativo y defenderse con la posesión del balón. Planteamientos contrarios a los que podía ofrecer el “Vasco”.

“Ahora vamos a tener un técnico que dudo que Rafa Márquez tenga la misma filosofía futbolística de Javier Aguirre”, agregó La Volpe.

El aporte de la Liga MX

Además del tema de la filosofía de juego, Ricardo La Volpe insistió en el desarrollo de futbolistas mexicanos en la Liga MX. El estratega argentino pide un mayor espacio y protagonismo para los futbolistas aztecas en el torneo local. Incrementar el universo de jugadores es otro factor que acompaña a los buenos procesos.

“Vuelvo a decir lo que he dicho hace muchos años. He trabajado con jóvenes, los conozco; si no le bajamos a los jugadores extranjeros… necesitamos más jóvenes en primera división. Los líderes de los clubes de Liga MX son extranjeros. Necesitamos más a los ‘morros’”, sentenció.

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