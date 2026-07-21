¡Se cierra el arco! Guillermo Ochoa anuncia su retiro oficial del futbol profesional

Querido por la mayoría, cuestionado solo por algunos, pero con una trayectoria llena de éxitos inolvidables.

Este martes, Guillermo Ochoa Magaña puso fin a más de dos décadas como guardameta de élite. Desde que recibió su primera oportunidad con el Club América, el arquero tapatío jamás miró hacia atrás, construyendo un legado imborrable en el balompié internacional.



Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad? pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

Con seis Copas del Mundo sobre sus espaldas, codeándose con monstruos de la cancha como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el portero mexicano se labró una imagen de ganador. Su calidad y resiliencia le permitieron militar en varias de las ligas más competitivas del planeta, como el Calcio italiano, la Ligue 1 francesa y LaLiga de España, manteniéndose siempre como un jugador definitivo para el Tricolor.



El último adiós en el Estadio Azteca



Ochoa comunicó su decisión mediante un video en redes sociales, días después de haber disputado sus últimos minutos con la playera nacional. Su emotiva despedida ocurrió al ingresar de cambio en el partido frente a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, cerrando de forma poética el ciclo donde todo comenzó.



En su mensaje de despedida, “Memo” expuso todo lo acumulado en estas dos décadas de esfuerzos, sacrificios, caídas y constantes reinvenciones para ser el titular indiscutible en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de integrar las convocatorias de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.



“Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación. Ser portero es saber que puedes estar 90 minutos esperando, porque quizás habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar”, aseguró un conmovido Ochoa en su video.



Los hechos: Más de dos décadas de historia



El andar profesional de Ochoa comenzó hace 22 años, un 15 de febrero de 2004, cuando debutó con el América frente a Monterrey en el Estadio Azteca. Desde ese día mostró la frialdad y técnica trabajadas bajo las órdenes del exguardameta azulcrema Néstor Verderi.

¡HASTA SIEMPRE, LEYENDA! ? ??



Guillermo Ochoa anunció su retiro tras 22 años de carrera…



? 6 MUNDIALES

? 154 partidos con Selección Mexicana

?Bronce olímpico en Tokio 2020

? Nations League

? 6 Copa Oro

?788 juegos a nivel de clubes

? Campeón de Liga MX



? ¡NO? pic.twitter.com/uQUZI2Fr5y — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 21, 2026



Solo un año después, en el Torneo Clausura 2005, cosechó su primer título de Liga MX bajo el mando de Mario Carrillo, compartiendo vestuario con figuras de la talla de Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa, Claudio “Piojo” López, Pavel Pardo y Duilio Davino.



A partir de ahí, su protagonismo en la Selección Mexicana no hizo más que crecer. Formó parte del proceso de Ricardo La Volpe en 2006, la Copa América 2007 con Hugo Sánchez y el Mundial 2010 con Javier Aguirre.

Su clímax internacional llegó en Brasil 2014, convirtiéndose en un auténtico bastión con actuaciones memorables ante Brasil, Croacia y Países Bajos. Cuatro años después, en Rusia 2018, bajó la cortina de forma histórica frente a Alemania y Corea del Sur; mientras que en Qatar 2022 detuvo el recordado penal al polaco Robert Lewandowski, reafirmando su etiqueta de figura mundial.



Los números de una leyenda mexicana



A lo largo de su carrera en clubes y selección, Guillermo Ochoa dejó estadísticas que lo posicionan en lo más alto de la historia del deporte nacional:



Ámbito

Partidos Jugados

Porterías en Cero

Datos Destacados



Selección Mexicana



154 encuentros

64 partidos invicto

6 Copas Oro, 1 Nations League y bronce olímpico en Tokio.



Copas del Mundo



12 partidos

5 porterías imbatidas

Convocado a 6 Mundiales (titular en 3).

Clubes (Europa y América)



788 partidos

194 porterías en cero

1,096 goles recibidos en su paso por Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre.



Con el fin de su carrera en este verano de 2026, el futbol mexicano despide al pionero de los porteros nacionales en el Viejo Continente y a uno de los hombres que mejor supo representar el orgullo de un país en las máximas citas del balompié mundial.

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