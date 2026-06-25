Gianni Infantino también se sumó a los elogios para Memo Ochoa

El homenaje que le brindó la afición de México a Memo Ochoa en los cerca de 18 minutos que jugó contra Chequia generó elogios, tanto en la afición azteca como de otras personalidades del fútbol, como el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que resaltó los seis mundiales del arquero mexicano.

Después de que Memo fue vitoreado y exaltado por los aficionados mexicanos que enaltecieron el logro del guardameta del Tricolor de jugar como titular en las últimas cuatro Copas del Mundo y ser parte de dos más dentro de la delegación mexicana para sumar seis competencias universales en un hito internacional junto a estrellas de la talla del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo.

Infantino en su cuenta de Instagram expuso que: “¡Qué gran logro, Guillermo Ochoa! Formar parte de seis Copas Mundiales de la FIFA y haber jugado en cuatro de ellas es algo de lo que debe estar increíblemente orgulloso. Además, fue maravilloso ver el recibimiento que le dio el público de la Ciudad de México tras entrar de cambio contra Chequia.

“Este logro es un testimonio de su calidad, trayectoria y compromiso con el fútbol, lo que sin duda inspirará a otros en todo el mundo”, destacó el titular del fútbol mundial para una trayectoria de Memo Ochoa que incluye 12 encuentros disputados en Copas del Mundo, pero el último de ellos en el Estadio Azteca lleno de adrenalina por lo que representó en su carrera de 22 años.

Porque sin duda haber cumplido una etapa que incluyó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026, es algo que no sucede todos los días y en donde Memo dio un gran ejemplo de resiliencia después de todo lo que vivió en sus dos primeras competencias del orbe.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE ??????



Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, felicitó a Guillermo Ochoa por su sexto Mundial. Dejó claro que es un jugador top. pic.twitter.com/E26onmQyVe — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 25, 2026

Porque nadie puede negar que Memo Ochoa picó piedra en el Tricolor en los Mundiales, ya que primero en Alemania 2006 fue convocado como tercer arquero detrás de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, mientras que en Sudáfrica 2010 con Javier Aguirre se perfilaba como titular y terminó siendo suplente de Óscar Pérez, para posteriormente tomar la titularidad en las tres próximas Copas del Mundo y ahora en 2026 recibir un homenaje muy merecido.

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