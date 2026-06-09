Michel Platini demanda a Gianni Infantino y reabre la guerra por la presidencia de la FIFA

La batalla entre dos de las figuras más influyentes del fútbol internacional sumó un nuevo capítulo. Michel Platini, leyenda del fútbol francés y expresidente de la UEFA, presentó una denuncia en Francia contra Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y denuncias falsas.

La acción judicial fue presentada el lunes ante las autoridades francesas y ya se encuentra en manos del coordinador de los jueces de instrucción de París, lo que derivará en la designación de un magistrado encargado de investigar el caso.

Platini acusa a Infantino de un presunto complot dentro de la FIFA

De acuerdo con la denuncia, Michel Platini considera que Gianni Infantino, quien fue uno de sus principales colaboradores durante su gestión en la UEFA, habría participado en una estrategia para impedir que llegara a la presidencia de la FIFA en las elecciones de 2015.

La antigua estrella francesa sostiene que su salida de la contienda por el máximo cargo del fútbol mundial no fue casualidad y apunta directamente a quienes formaban parte de la estructura de poder del organismo internacional.

Former Uefa president Michel Platini has launched civil and legal proceedings against Fifa and current president Gianni Infantino over corruption allegations from 2015 which he says derailed his bid to lead the governing body. pic.twitter.com/L4HlqM8qR7 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 9, 2026

También reclama una indemnización millonaria a la FIFA

Además del proceso penal, Platini inició un procedimiento civil “por responsabilidad contra la FIFA” ante un tribunal de Marsella.

El exdirigente busca una compensación económica basada en los ingresos que, según su postura, habría percibido si hubiera alcanzado la presidencia del organismo rector del fútbol mundial.

La demanda representa un nuevo frente legal para la FIFA, que vuelve a enfrentar cuestionamientos relacionados con algunos de los episodios más polémicos de su historia reciente.

La investigación que frenó la candidatura de Platini

La carrera de Michel Platini hacia la presidencia de la FIFA se vio abruptamente interrumpida después de que el organismo considerara que había infringido su código ético.

El exfutbolista fue señalado por haber recibido 2 millones de francos suizos del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, situación que derivó en un largo proceso judicial y disciplinario.

Como consecuencia, Platini quedó fuera de la contienda electoral y Gianni Infantino terminó convirtiéndose en el máximo dirigente del fútbol mundial.

La Justicia suiza absolvió a Platini en 2025

Uno de los argumentos centrales de la nueva ofensiva judicial del exdirigente francés es que la causa que lo apartó de la carrera presidencial terminó derrumbándose en los tribunales.

En marzo de 2025, la Justicia suiza absolvió definitivamente a Michel Platini dentro del caso de presunta corrupción que marcó su trayectoria dirigencial y condicionó su futuro en la FIFA.

Esa resolución fortaleció la postura del exmandatario de la UEFA, quien ahora busca esclarecer las circunstancias que rodearon su exclusión del proceso electoral.

Otros exfuncionarios de la FIFA también fueron señalados

La denuncia presentada por Platini no solo involucra a Gianni Infantino. También alcanza a Marco Villiger, exdirector de los servicios jurídicos de la FIFA, y a Domenico Scala.

El exfutbolista francés los acusa de haber contribuido a su caída dentro de la estructura del fútbol internacional y de formar parte de las acciones que, según sostiene, terminaron alejándolo de la posibilidad de convertirse en presidente de la FIFA.

Con esta nueva batalla legal, una de las disputas más controvertidas en la historia reciente del fútbol vuelve a ocupar el centro de la escena y podría tener repercusiones importantes para la dirigencia mundial.

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