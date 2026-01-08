Mundial 2026 revolucionará la experiencia del fútbol con inteligencia artificial

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la forma de vivir el fútbol. Los aficionados que asistan a los estadios, así como quienes sigan los partidos desde casa o en dispositivos móviles, disfrutarán de experiencias más inmersivas y personalizadas gracias a la inteligencia artificial, informó la FIFA junto a su socio tecnológico Lenovo durante la Feria de Electrónica de Consumo (CES).

El anuncio se realizó en un evento espectacular en el Sphere de Las Vegas, donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, presentaron soluciones de IA aplicada al fútbol que transformarán tanto la experiencia del aficionado como la operación del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Fútbol AI Pro: datos y análisis para todos

La nueva experiencia estará impulsada por la asistente Fútbol AI Pro, cuyo objetivo es “democratizar” el acceso a la información futbolística. Esta herramienta proporcionará “el conjunto más completo de análisis de fútbol” tanto a los 48 equipos participantes como a los aficionados, explicó Infantino.

Con esta tecnología, el público podrá acceder a información avanzada que antes solo estaba disponible para cuerpos técnicos y analistas profesionales.

Los aficionados verán lo mismo que el árbitro

Uno de los anuncios más innovadores es que los aficionados podrán observar las mismas imágenes que ve el árbitro en el momento de tomar decisiones clave durante el partido, lo que promete mayor transparencia y comprensión del juego.

Además, la nueva tecnología mostrará imágenes estabilizadas para que la experiencia de visualización “sea absolutamente única”, como si el espectador estuviera en el centro del campo junto a los jugadores, prometió Infantino.

Avatares 3D y apoyo al VAR con inteligencia artificial

La tecnología desarrollada por Lenovo, el mayor fabricante de PC del mundo por unidades vendidas, incluirá avatares de jugadores en 3D creados con inteligencia artificial, que se utilizarán en jugadas decisivas como el fuera de lugar, apoyando directamente al cuerpo arbitral.

“Introduciremos una identificación y un seguimiento precisos de los jugadores, lo cual supone una gran ventaja para nuestra tecnología semiautomatizada fuera del campo. Esto se traduce en imágenes excelentes, decisiones más rápidas por parte de los árbitros y una comprensión clara por parte de todos”, precisó el presidente de la FIFA.

Tecnología basada en dimensiones reales de los jugadores

Art Hu, director de Información de Lenovo, explicó que los avatares digitales se crearán tomando en cuenta las dimensiones exactas de cada jugador, lo que permitirá representaciones mucho más realistas y precisas durante las revisiones arbitrales y las repeticiones avanzadas.

Infraestructura clave para el Mundial 2026

Lenovo también será responsable de proporcionar infraestructura y hardware resilientes para apoyar a la FIFA y a su proveedor de tecnología VAR, Hawk-Eye Innovations, tras una implementación exitosa durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

En octubre pasado, la FIFA anunció oficialmente a Lenovo como su socio tecnológico para el Mundial 2026, luego de pruebas en las que figuras como Ronaldo y David Beckham utilizaron tecnología capaz de ofrecer datos y análisis en tiempo real, así como repeticiones controlables de los momentos clave.

Alianza a largo plazo y nuevos lanzamientos

La colaboración entre FIFA y Lenovo se extenderá más allá del Mundial 2026, ya que la compañía también será socio tecnológico de la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Durante la presentación en el CES, Lenovo aprovechó para lanzar una edición especial del teléfono Motorola RAZR, así como una de sus nuevas computadoras, reforzando su apuesta por la innovación y el deporte.

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia en número de equipos, sino también el más avanzado tecnológicamente.

