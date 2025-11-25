Cristiano Ronaldo evita sanción adicional y podrá jugar el Mundial 2026 desde el debut

Cristiano Ronaldo podrá disputar el primer partido del Mundial 2026 con la selección de Portugal. El Comité Disciplinario de la FIFA determinó que el atacante recibió una suspensión de un partido por la tarjeta roja vista el 13 de noviembre en la derrota 2-0 frente a la República de Irlanda, castigo que ya cumplió durante el último juego de las Eliminatorias.

Con esto, el capitán portugués podrá iniciar su sexta Copa del Mundo —un récord absoluto— sin restricciones adicionales.

La decisión disciplinaria y el periodo de prueba

El informe publicado por la FIFA este martes detalló que, aunque la sanción inicial contemplaba tres partidos, dos quedaron aplazados bajo un periodo de prueba de un año. La entidad explicó que Cristiano Ronaldo solo deberá cumplir esos dos juegos adicionales si vuelve a cometer una falta de gravedad similar durante ese lapso. “Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el periodo de prueba”, señaló la FIFA en un comunicado, “los dos partidos restantes deberán ser cumplidos inmediatamente”.

El delantero recibió una tarjeta roja directa en el minuto 61 del encuentro en Dublín, luego de golpear con el codo al defensor Dara O’Shea al intentar proteger el balón. Inicialmente había sido amonestado con amarilla, pero la intervención del VAR llevó al árbitro a revisar la jugada y cambiar la decisión a expulsión. Este episodio fue un hito inesperado en su trayectoria: nunca antes había visto una roja directa en 226 partidos con la selección portuguesa, cifra que ya constituye un récord histórico en el fútbol internacional.

Portugal no tardó en completar el trámite pendiente. En su siguiente partido clasificatorio, una victoria 9-1 sobre Armenia, Ronaldo cumplió la sanción automática y el equipo aseguró su boleto para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un cierre de semana movido para el astro portugués

La resolución de la FIFA se conoció apenas seis días después de que Cristiano Ronaldo asistiera a una cena formal en la Casa Blanca junto al presidente estadounidense Donald Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El delantero, que lleva tres años en la Saudi Pro League, milita en un club cuya propiedad mayoritaria corresponde al fondo soberano saudí encabezado por el príncipe.

Ronaldo suma un total de 13 expulsiones a nivel de clubes, pero la decisión de la FIFA despeja cualquier duda sobre su presencia en el inicio del Mundial 2026. Portugal podrá contar con su máximo referente desde el primer minuto.



