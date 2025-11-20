Cristiano Ronaldo no fue mejor que Zlatan Ibrahimovic, según Guillermo Barros Schelotto

Cristiano Ronaldo es el futbolista más importante en la historia del fútbol portugués y también uno de los más emblemáticos a nivel Mundial. A pesar de ello, Guillermo Barros Schelotto considera que hay hasta cuatro futbolistas que fueron mejor que CR7. Uno de ellos fue el sueco Zlatan Ibrahimovic.

En una entrevista para el diario Olé, Guillermo Barros Schelotto ofreció sus polémicas declaraciones. El estratega de Vélez Sarsfield considera que en lo más alto de la historia están Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Luego de los argentinos hay un sueco, un brasileño y el portugués Cristiano Ronaldo.

“Después de Diego y de Messi, está Ibrahimovic en el mismo nivel que Ronaldo el brasileño y por encima de Ronaldo el portugués”, reconoció el exfutbolista de Boca Juniors.

Es evidente que el futbolista que más ruido hace en esta lista es Zlatan Ibrahimovic. El exdelantero del AC Milan, entre otros grandes equipos, tuvo una carrera respetada en el fútbol de Europa. Schelotto resaltó la personalidad de “Ibra”.

“Era un crack adentro de la cancha, con el cuerpo técnico se llevaba bien. Después era un tipo difícil, con mucha personalidad. Si había algo que le molestaba de sus pares, lo discutía”, agregó.

La carrera de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic fue, sin duda alguna, uno de los delanteros de mayor prestigio en los últimos años. El goleador sueco jugó para muchos equipos importantes en su carrera. Zlatan defendió los colores del Malmo, Ajax de Ámsterdam, Juventus, Inter de Milán, FC Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y Los Angeles Galaxy. “Ibra” marcó más de 570 goles en su carrera además de ser el goleador histórico de su país con 62 anotaciones.

“Ibracadabra” conquistó más de 30 trofeos en su carrera como futbolista profesional. El exfutbolista sueco ganó la liga en cuatro países distintos (Países Bajos, Italia, España y Francia). Zlatan tiene el récord de haber jugado la UEFA Champions League con la mayor cantidad de equipos (7 clubes), pero curiosamente nunca pudo levantar la “Orejona”.

