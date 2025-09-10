Santiago Giménez habría recibido una “ayuda” de Zlatan Ibrahimović

Santiago Giménez estuvo muy cerca de salir del Milan en el mercado de verano. El delantero mexicano no ha convencido a la directiva del conjunto Rossoneri. Sin embargo, el “Bebote” estaría teniendo una nueva oportunidad gracias a una leyenda del club: Zlatan Ibrahimović.

El padre de Santiago Giménez aseguró que hubo muchas confusiones en torno al estatus de su hijo y los planes de la directiva italiana. Según el “Chaco”, Santiago fue el que tomó la decisión de continuar en el Milan y ganarse un puesto en esta temporada. Pero detrás de esta historia habría participado Zlatan Ibrahimović.

“Según reveló el periodista Antonio Vitiello, cercano a la escuadra ‘rossoneri’, el Milan retuvo a Santiago Giménez en este mercado veraniego después de que el propio Zlatan abogara por su permanencia“, informaron desde TUDN.

Zlatan Ibrahimović dejó una huella dentro del Milan y actualmente ejerce funciones de asesor principal del club. Según detalla el reporte del periodista, el exgoleador sueco habría metido sus manos en la permanencia de Giménez. Entre los “convencidos” estuvo el propio entrenador del Milan.

“Zlatan convenció también a Massimilliano Allegri, director técnico de los lombardos, para que el mexicano permaneciera en el Milan, además de que también pidió a la directiva retener a Santiago Gimenez”, concluye el reporte.

Santiago Giménez en el Milan

A principios de febrero de este año, Santiago Giménez fue traspasado al Milan proveniente del Feyenoord. Pero el delantero mexicano llegó en el peor momento del conjunto Rossoneri.

El aporte del azteca no fue el mejor. En su periodo de adaptación, el “Bebote” jugó 17 partidos entre la Serie A y la Copa Italia. El atacante mexicano solo pudo marcar 5 goles y conceder 3 asistencias. Giménez no le llenó los ojos a los dirigentes del club.

En esta temporada, Santiago Giménez ya ha jugado 3 partidos con el conjunto milanista. En 250 minutos dentro del campo, el “Bebote” no ha podido marcar su primer gol de la temporada. Los murmullos por el rendimiento de “Santi” cada vez son más fuertes.

