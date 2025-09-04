Johan Vásquez respalda a Santiago Giménez

Santiago Giménez es una de las figuras del fútbol mexicano en la actualidad. El “Bebote” juega en un club respetado como el Milan y es uno de los mayores exponentes del balompié azteca en Europa. Sin embargo, Giménez no las ha tenido todas consigo en la selección mexicana. A pesar de ello, Johan Vásquez valoró su esfuerzo.

El defensor del Genoa considera que Santiago Giménez debe ser visto como un ejemplo. A pesar de las críticas y los cuestionamientos, el “Bebote” sigue atendiendo a los llamados y pone su rostro delante de las dificultades. Vásquez valoró el aporte de su compañero de selección.

“Santi es un ejemplo para muchos mexicanos, pudo haber dado otras cosas, lo tenemos qué ver como positivo, pero cuando las circunstancias y él decidió, sabe lo que es, lo que puede demostrar, va a ser sensacional, no es fácil a veces, podrías tener cosas en contra, pero él decide estar siempre ahí”, dijo Vásquez para TUDN.

Santiago Giménez no anota un gol importante con la selección mexicana desde la final de la Copa Oro de 2023. Desde el 17 de julio de 2023, Giménez no ha concretado un gol en un partido oficial. Han pasado 24 partidos oficiales y amistosos en los que el “Bebote” solo ha podido marcar un gol (contra Suiza en julio de 2025).

Mexicanos en la Serie A

Johan Vásquez remarcó la importancia de llegar al fútbol de Europa. Santiago Giménez está en el Milan desde febrero de 2025. Vásquez es un poco más experimentado, pues está desde el 2021 en el balompié italiano. El exdefensor de los Pumas de la UNAM espera servir de ejemplo para nuevas generaciones que quieran dar el salto a Europa.

“A final de cuentas no sé si somos pocos, pero estamos dejando una semilla para el futuro, damos un granito de arena para los mexicanos. Obviamente se escucha que queremos más mexicanos, no es como poner frijoles, son cosas difíciles, hacemos nuestra parte, a veces un año difícil, es parte del crecimiento de Europa“, agregó.

🇲🇽🔥Johan Vásquez habla de su estancia en Genoa



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/u6UbsWZBQc — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 3, 2025

A diferencia de los momentos complejos de Santiago Giménez en el Milan, Johan Vásquez es un futbolista más aceitado en la Serie A. Desde su llegada a Italia en 2021, Vásquez ha jugado en el Genoa y Cremonese. Hasta ahora el exdefensor de los Pumas acumula más de 130 partidos en el fútbol de Europa. Con 26 años, Vásquez es un central de una muy buena proyección que está valorado en poco más de $16 millones de dólares.

