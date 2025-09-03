Eliminatorias Sudamericanas: partidos y panorama de todas las selecciones rumbo al Mundial 2026

Este jueves 4 de septiembre se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Todos los partidos se jugarán en simultáneo (19:30 horas ET / 16:30 horas PT). Solo hay tres selecciones que obtuvieron su clasificación matemática al Mundial 2026. Conoce los detalles de la penúltima jornada que definirá a los representantes de Conmebol a la Copa del Mundo.

Uruguay vs. Perú

El Estadio Centenario de Montevideo podría definir a un nuevo clasificado el Mundial de 2026. Uruguay recibirá a una golpeada Perú. El conjunto “Charrúa” buscará revancha de su derrota en Lima 1-0. Bajo un contexto muy diferente los Incas intentarán mantenerse con vida en la carrera por la clasificación a la Copa del Mundo.

Uruguay tiene 24 puntos. una victoria “Charrúa” aseguraría el pase directo de los uruguayos al Mundial de 2026. Una derrota los podría bajar al sexto lugar, en caso de que Colombia y Paraguay tengan resultados favorables. Perú necesita ganar. Una derrota o un empate eliminaría matemáticamente al conjunto Inca.

Transmisión en Estados Unidos: Fanatiz USA.

Colombia vs. Bolivia

Hace varias jornadas atrás era impensado que este partido sería definitorio para Colombia. Los cafeteros recibirán a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La selección de James Rodríguez tiene en su poder el último pase directo al Mundial de 2026, pero una derrota podría dejarlos fuera de la Copa del Mundo.

Una victoria colombiana pondría de fiesta al país cafetero. Los tres puntos le dan la clasificación directa al conjunto liderado por Luis Díaz. Sin embargo, en caso de que Bolivia de la sorpresa en el Metropolitano, la selección del Altiplano se pondría a solo dos puntos de los cafeteros y podría colarse en el puesto de repechaje.

Este partido es vital para Colombia, en caso de resbalar, la respetada selección colombiana tendría que buscar la clasificación en una compleja visita a Venezuela. El “Clásico del Caribe” podría definir el boleto de uno y la eliminación de otro.

Transmisión en Estados Unidos: Fanatiz USA.

Paraguay vs. Ecuador:

A priori, el duelo en el Estadio Defensores del Chaco es uno de los más “amigable” de la jornada. Paraguay recibe a Ecuador, selección ya clasificada al Mundial. Un empate le bastaría a los Guaraníes para inscribir su nombre en la Copa del Mundo.

Paraguay tiene 24 puntos. Venezuela aún podría alcanzar esta misma cantidad en caso de que haga un pleno de victorias en las últimas dos jornadas. En este escenario catastrófico, los Guaraníes se irían al diferencial de goles. Para evitar esto, la Albiroja solo tiene el deber de sacar un empate ante una selección de Ecuador que ya tiene las maletas listas para la próxima Copa del Mundo.

Transmisión en Estados Unidos: Fanatiz USA.

Brasil vs. Chile

Carlo Ancelotti tendrá una nueva oportunidad para seguir instaurando su idea en la selección e Brasil. La Canarinha recibirá a Chile en el Estadio de Maracaná de Rio de Janeiro.

La selección brasileña está cómoda en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. La Canarinha de “Carletto” seguirá probando piezas para ofrecer nuevas alternativas a los planteamientos del estratega italiano. Su rival será Chile, una selección que está en el último lugar de la tabla sin opciones de clasificación. “La Roja” ya piensa en el Mundial de 2030 para dejar atrás su mal paso en todo este proceso en el que solo han obtenido dos victorias.

Transmisión en estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX y UNIVERSO.

Argentina vs. Venezuela

La selección Albiceleste buscará cerrar con broche de oro su paso por las Eliminatorias Sudamericanas. Ya clasificados, el conjunto argentino recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental. Argentina se quedó matemáticamente con el primer puesto de este torneo clasificatorio, pero su interés está en hacer sonreír a Lionel Messi en lo que sería posiblemente su último partido como local en esta competición.

Pero Venezuela si se juega cosas importantes en el “partido de despedida” de Lionel Messi. La selección de Fernando Batista está en puestos de repechaje. En caso de no sumar en tierras argentinas, “La Vinotinto” corre el riesgo de perder la sexta posición de la tabla. El conjunto de Salomón Rondón aún tiene posibilidades de ir de forma directa al Mundial de 2026, pero todo pasa por sumar en Buenos Aires y que Colombia resbale en casa con Bolivia.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX y UNIVERSO.

Tabla de posiciones

Argentina: 35 puntos, +19 diferencia de goles (DG) – Clasificado

Ecuador: 25 puntos, +8 DG – Clasificado

Brasil: 24 puntos, +7 DG – Clasificado

Uruguay: 24 puntos, +7 DG

Paraguay: 24 puntos, +3 DG

Colombia: 22 puntos, +4 DG

Venezuela: 18 puntos, -4 DG

Bolivia: 17 puntos, -16 DG

Perú: 12 puntos, -11 DG

Chile: 10 puntos, -15 DG – Eliminado

