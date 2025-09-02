Luis Suárez recibe burlas luego de su escupir a un miembro del staff de Seattle Sounders

El Inter Miami dejó una muy mala imagen tras la final de la Leagues Cup 2025. “Las Garzas” perdieron 0-3 contra Seattle Sounders y se quedaron sin el título. Además de la mala imagen deportiva, tras la derrota se vieron muchos enfrentamientos entre jugadores de ambos clubes. Luis Suárez escupió a un miembro del cuerpo técnico de Seattle y este respondió con burlas sobre el uruguayo.

El “Pistolero” era uno de los más disgustados con la derrota del Inter Miami. En primer instancia, Suárez sujetó del cuello al mexicano Obed Vargas y esto desató una ola de empujones y cruces entre ambos. La gota que derramó el vaso fue su escupitajo sobre Gene Ramírez, miembro del cuerpo técnico liderado por Brian Schmetzer.

❌😳 Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.



Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face. 🇺🇾🇪🇸



pic.twitter.com/bPaT8gVHYM — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025

Luis Suarez is the shittest player in the entire history. Spitting on a senior citizen like that. What can you expect from a guy who bit 3 players? If you don’t do something MLS & Leagues Cup. You are a fucking bitchass.



pic.twitter.com/QnK4u7Ufaj — 🐐 (@AIwaysRonaldo) September 1, 2025

Pero la reacción de Ramírez ha sido viral en las redes sociales. El asistente se dirigía a los vestuarios del Lumen Field y en tono de burla aseguró que “esperaba una mordida” por parte del delantero uruguayo del Inter Miami.

“Esperaba la mordida” JAJAJAJAJA



–El auxiliar de Seattle que fue escupido por Luis Suárez pic.twitter.com/2Tyv3ooh5o — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 1, 2025

Las mordidas de Luis Suárez

La frase de Gene Ramírez hace referencia a los reincidentes incidentes de Luis Suárez con sus rivales. El veterano atacante uruguayo ha generado mucha controversia por una de sus reacciones más frecuentes: morder a sus rivales. Hasta ahora ha tenido esta reacción en tres ocasiones.

El primer caso data del 2010. Luis Suárez jugaba en el Ajax de Ámsterdam y en un duelo contra el PSV Eindhoven mordió en el cuello al futbolista Otman Bakkal. Suárez fue suspendido por siete partidos.

Tres años más tarde, Luis Suárez protagonizaría un incidente similar, pero esta vez con la camiseta del Liverpool de Inglaterra. En un duelo contra el Chelsea, el atacante uruguayo mordió el brazo del defensor Branislav Ivanovic. Suárez fue suspendido por diez encuentros.

El último caso registrado fue en el Mundial de Brasil 2014. En el marco de un partido de la fase de grupos entre Uruguay e Italia, Luis Suárez mordió el hombro del defensor italiano Giorgio Chiellini. El “Pistolero” fue sancionado con nueve partidos de suspensión con su selección y cuatro meses inactivo a nivel clubes.

Sigue leyendo:

– Seattle Sounders golean al Inter Miami y frustran a Messi en la final de la Leagues Cup

– Luis Suárez, envuelto en polémica tras la final de la Leagues Cup

– Luis Suárez planea un dulce retiro con Lionel Messi

– El Club León ya piensa en el reemplazo de James Rodríguez