Luis Suárez, envuelto en polémica tras la final de la Leagues Cup

El futbolista uruguayo Luis Suárez volvió a colocarse en el centro de la polémica. El delantero del Inter Miami escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en medio de una tangana al final de la final de la Leagues Cup, disputada en el Lumen Field y que terminó con una contundente derrota 3-0 para el conjunto de Florida.

Las cámaras de Apple TV captaron claramente el momento en el que el atacante uruguayo, molesto tras un altercado verbal, lanza un escupitajo hacia uno de los integrantes del banquillo rival.

La acción se dio en el centro del campo, donde varios jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse una vez que el árbitro pitó el final del encuentro. Entre los involucrados también apareció el español Sergio Busquets, que intentó contener los ánimos.

Reacciones desde ambos banquillos

En conferencia de prensa, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, aseguró que no había sido testigo directo del incidente. “A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó”, declaró el argentino, intentando desmarcarse de la polémica.

Por su parte, Brian Schmetzer, entrenador de los Seattle Sounders, trató de restar importancia a la pelea, aunque dejó claro que la actitud de sus rivales era reflejo de su frustración. “Mi reacción es que lamentablemente esto quitará un poco de atención a una gran actuación de los Sounders. Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido”, afirmó ante los medios.

El técnico estadounidense subrayó que lo verdaderamente importante fue el nivel de su equipo en la final. “La historia del partido no es lo que pasó después; la historia de este partido son los Sounders. Tuve un momento con Messi en el campo y le dije: ‘Lo siento’. Mascherano es un gran entrenador, y antes del partido me felicitó por el equipo. Beckham nos esperó en el vestuario para felicitarnos; esa es clase. José Mas me habló y me dijo que tenemos un buen equipo. Esa es gente que está en lo más alto de este deporte. Esa es la historia”, añadió.

En lo estrictamente deportivo, los Sounders fueron muy superiores y aseguraron el título con goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock. La victoria por 3-0 dejó en evidencia la falta de respuestas de un Inter Miami que, más allá de contar con figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, no pudo competir en el escenario decisivo.



