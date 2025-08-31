Sergio Ramos sorprende con un lanzamiento musical: ‘Cibeles’, dedicada al Real Madrid

Sergio Ramos, histórico capitán del Real Madrid y actual jugador del Monterrey, sorprendió este domingo con un lanzamiento inesperado fuera de las canchas. El central español de 39 años presentó la canción Cibeles, un reggaetón en el que expresa con nostalgia y cierto reproche lo que significó para él su salida del conjunto merengue en 2021.

En la pieza, Ramos interpreta frases cargadas de emotividad: “Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di… Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras”.

Una carrera llena de títulos y un adiós que dejó huella

El defensor fue parte fundamental del Real Madrid durante más de una década. Con la camiseta blanca levantó 22 trofeos: cinco títulos de Liga, cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Sin embargo, a pesar de esa trayectoria, la historia terminó en 2021, cuando Ramos salió del club rumbo al Paris Saint Germain. Después regresó al Sevilla y actualmente forma parte del Monterrey mexicano.

El andaluz reconoció que aquella salida sigue pesando en su recuerdo, algo que quiso transmitir en Cibeles, compuesta en colaboración con el artista mexicano Carín León. “Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir ‘arrodillao'”, canta Ramos en otra de las estrofas.

El lanzamiento se hizo a través de sus redes sociales, con un videoclip que ya circula en Instagram y YouTube. En él aparece el futbolista en la Plaza de la Cibeles de Madrid, símbolo de las celebraciones del equipo, rodeado de imágenes icónicas de su paso por el club. Entre ellas, su recordado gol al Atlético de Madrid en la final de la Champions de 2014, que forzó la prórroga y abrió el camino a la “Décima”.

La producción culmina con una imagen simbólica: la estatua de Cibeles desmoronándose mientras Ramos entona la frase “Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería ‘encantao’, una vez y hasta mil, tú lo ‘sabe’ Cibeles”.

Hoy, ya como referente de los Rayados de Monterrey junto a Sergio Canales, Ramos sigue en la élite del fútbol, pero demuestra que su vínculo con el Real Madrid continúa vivo, aunque ahora lo exprese con música y no con un balón.



